Neue Alben, die im September 2025 erscheinen
Damit niemand den Überblick verliert: Hier findet Ihr eine (keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende) Liste der im September 2025 veröffentlichten Musikalben.
THMusik ist unser Job und Euer Hobby – sonst würdet Ihr Euch kaum für die folgende Liste hier interessieren, behaupten wir mal. Deren Inhalt ist selbsterklärend: Weil jeden Monat aufs Neue gute, schlechte oder egale Alben erscheinen, versuchen wir uns an einem Überblick. Der erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber hoffentlich mindestens das, was wir für ME-Leserinnen und -Leser als interessant/relevant genug erachten. Und damit Vorhang auf für die neuen Alben im September 2025 – die Neuerscheinungen im chronologischen Überblick ihrer VÖ-Termine.
Neue Alben im September 2025:
- Big Thief – DOUBLE INFINITY (5. September 2025)
- Curtis Harding – DEPARTURES & ARRIVALS: ADVENTURES OF CAPTAIN CURT (5. September 2025)
- Swiss & Die Andern – PUNK IST TOT (5. September 2025)
- Faithless – CHAMPION SOUND (5. September 2025)
- Lawn Chair – YOU WANT IT! YOU GOT IT! (5. September 2025)
- Weval – CHOROPHOBIA (5. September 2025)
- Till Brönner – ITALIA (5. September 2025)
- Suede – ANTIDEPRESSANTS (5. September 2025)
- Fujii Kaze – PREMA (5. September 2025)
- King Princess – GIRL VIOLENCE (5. September 2025)
- Finn Moriz – SIRI SPIEL LOVESONGS (5. September 2025)
- David Byrne – WHO IS THE SKY? (5. September 2025)
- Jaywood – LEO NEGRO (5. September 2025)
- Kool Savas – LAN JUKS (5. September 2025)
- Boko Yout – GUSTO (5. September 2025)
- Lucrecia Dalt– A DANGER TO OURSELVES (5. September 2025)
- James K – FRIEND (5. September 2025)
- Laura Lee & The Jettes – TOUGH LOVE PARADIGM (5. September 2025)
- La Dispute – NO ONE WAS DRIVING THE CAR (5. September 2025)
- Saint Etienne – INTERNATIONAL (5. September 2025)
- Shame – CUTTHROAT (5. September 2025)
- The Alien Dub Orchestra – PLAYS THE BREADMINSTER SONGBOOK (12. September 2025)
- Baxter Dury – ALLBARONE (12. September 2025)
- Deaf Club – WE DEMAND A PERMANENT STATE OF HAPPINESS (12. September 2025)
- Maruja – PAIN TO POWER (12. September 2025)
- Phil Collins – NO JACKET REQUIRED (FULLY TAILORED) 40TH ANNIVERSARY EDITION (12. September 2025)
- Ed Sheeran – PLAY (12. September 2025)
- Die Höchste Eisenbahn – WENN WIR UNS WIEDER SEHEN SCHREIEN WIR UNS WIEDER AN (12. September 2025)
- The Hidden Cameras – BRONTO (12. September 2025)
- Power Plush – LOVE LANGUAGE (12. September 2025)
- Parcels – LOVED (12. September 2025)
- Swell Maps – THE JOHN PEEL SESSIONS (12. September 2025)
- Lorna Shore – I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME (12. September 2025)
- Sophie Ellis-Bextor – PERIMENOPOP (12. September 2025)
- King Princess – GIRL VIOLENCE (12. September 2025)
- David Bowie – I CAN’T GIVE EVERYTHING AWAY (2002-2016) (12. September 2025)
- Spandau Ballet – EVERYTHING IS NOW VOL. 1 (THE EARLY YEARS 1978-1982) (12. September 2025)
- Bec Lauder and The Noise – THE VESSEL (12. September 2025)
- R.E.M. – RADIO FREE EUROPE 2025 (12. September 2025)
- Van Holzen – SOLANG DIE ERDE SICH DREHT (12. September 2025)
- Donots – SCHWERT AUS HOLZ (19. September 2025)
- Boo Boos – YOUNG LOVE (19. September 2025)
- Wednesday – BLEEDS (19. September 2025)
- Halima – SWEET TOOTH (19. September 2025)
- Sanam – SAMETOU SAWTAN (19. September 2025)
- Jasss – EAGER BUYERS (19. September 2025)
- Múm – HISTORY OF SILENCE (19. September 2025)
- Lola Young – I’M ONLY F**KING MYSELF (19. September 2025)
- Augn – GRÜNER STAR/ROSAROTE BRILLE (19. September 2025)
- Saul Williams – MEETS CARLOS NIÑO & FRIENDS AT TREEPEOPLE (19. September 2025)
- Real Estate – THE WEE SMALL HOURS: B-SIDES AND OTHER DETRITUS 2011-2025 (19. September 2025)
- The Divine Comedy – RAINY SUNDAY AFTERNOON (19. September 2025)
- Twenty One – PILOTS BREACH (19. September 2025)
- Cate Le Bon – MICHELANGELO DYING (26. September 2025)
- Biffy Clyro – FUTIQUE (26. September 2025)
- Sprints – ALL THAT IS OVER (26. September 2025)
- Afar – CHANGING RULES (26. September 2025)
- Monolink – THE BEAUTY OF IT ALL (26. September 2025)
- Das Paradies – ÜBERALL, WO MENSCHEN SIND (26. September 2025)
- Nastia Reigel – IDENTITY (26. September 2025)
- ZSK – FEUER & PAPIER (26. September 2025)
- Paula Engels – KOMMT VON HERZEN (26. September 2025)
- Mola – LIEBE BRUTAL (26. September 2025)
- Dekker – NEITHER UP NOR DOWN (26. September 2025)
- Automatic – IS IT NOW? (26. September 2025)
- John Maus – LATER THAN YOU THINK (26. September 2025)
- Clickclickdecker – WIR WAREN SCHON IMMER DA (26. September 2025)
- Grandbrothers – ELSEWHERE (26. September 2025)
- Mariah Carey – HERE FOR IT ALL (26. September 2025)
- Robert Plant – SAVING GRACE (26. September 2025)
- Purity Ring – PURITY RING (26. September 2025)
- The Bangles – WATCHING THE SKY (26. September 2025)
- Nina Chuba – ICH LIEB MICH, ICH LIEB MICH NICHT (26. September 2025)
- Stefanie Schrank – FORMA (26. September 2025)
- Various Artists – YOU’RE NO BIG DEAL (GRUNGE, THE US UNDERGROUND AND BEYOND 1984-1994) (26. September 2025)
Ein kleiner Blick in die Vergangenheit:
- Die neuen Alben 2024 im Überblick
- Die neuen Alben 2023 im Überblick
- Die neuen Alben 2022 im Überblick
- Die neuen Alben 2021 im Überblick
- Die neuen Alben 2020 im Überblick
- Die neuen Alben 2019 im Überblick
- Die neuen Alben 2018 im Überblick
- Die neuen Alben 2017 im Überblick
- Die neuen Alben 2016 im Überblick
- Die neuen Alben 2015 im Überblick
P.S.: In schöner Tradition küren wir zum Jahresende regelmäßig die besten Neuveröffentlichungen – seht hier zum Beispiel unsere Liste mit den 50 besten Platten des Jahres 2024.
MUSIKEXPRESS.de ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon EU, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu Amazon.de Werbekostenerstattung verdient werden kann.