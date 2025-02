Neue Vergewaltigungsklage gegen Sean „Diddy“ Combs

Sean „Diddy“ Combs soll eine Frau vergewaltigt haben – ihre Anschuldigungen sind schockierend.

Sean „Diddy“ Combs sieht sich mit einer weiteren Klage konfrontiert. Der Rapper soll eine Frau dazu gezwungen haben, einen Drink zu sich zu nehmen, woraufhin er sie vergewaltigt haben soll. Die Klägerin bleibt der Öffentlichkeit gegenüber anonym.

Zum Tathergang

Der Newsseite „TMZ“ lag die Klage vor und sie berichtet vom Tathergang wie folgt: Der Vorfall habe sich im November 2016 im Club Playhouse in Los Angeles ereignet. Die Klägerin behauptet, Sean „Diddy“ Combs sei dort auf sie zugekommen, um ihr einen Drink anzubieten, diesen habe sie abgelehnt. Daraufhin habe der Rapper geantwortet: „Bitch, I am not asking you. Drink that shit and shut the fuck up.“ („Schlampe, ich frag dich nicht. Trink den Scheiß und halt die Fresse.“)

Die Klägerin gibt an, dass sie den Drink aus Angst zu sich genommen habe. Sean „Diddy“ Combs soll ihr das Glas gewaltsam entgegengedrückt haben. Sie behauptet zudem, dass er danach seinen rechten Arm um sie gelegt habe, seine linke Hand habe er unter ihren Rock geschoben. Mit seinen Fingern habe er gewaltsam nach ihrer Vulva gegriffen und sei in ihre Vagina eingedrungen. Sie gibt an, dass er währenddessen gemeint habe: „Bitch I do what I want, take that shit.“ („Schlampe, ich mache, was ich will. Lass dir die Scheiße gefallen.“) Sie behauptet, während er sie vergewaltigt habe, habe sie seine Entourage lachen gehört.

Es sei ihr gelungen, den Club zu verlassen und ins Hotel zurückzufahren. Sie gibt an, sich dermaßen orientierungslos gefühlt zu haben, dass sie Hilfe brauchte, um in ihr Zimmer zu kommen. Am nächsten Morgen sei sie aufgewacht und entsetzt über Blutergüsse an ihrer Vagina gewesen – es sei auch zu einem Riss gekommen. In ihrer Anklage stellt sie klar, dass sie die körperlichen Verletzungen als physische Folge der Vergewaltigung verstand.

Wie positionieren sich Sean „Diddy“ Combs Anwälte?

„TMZ“ veröffentlichte ein Statement, in dem die Anwälte hervorheben, dass einer Klage nicht geglaubt werden könne, wenn die Person, die Klage erhebt, anonym bleiben möchte. Im Ganzen untermauern seine Anwälte, dass jede Klage an ihn eine Lüge sei: „Egal wie viele Klagen eingereicht werden – vor allem von Personen, die sich weigern, ihre eigenen Namen hinter ihre Behauptungen zu setzen – es wird nichts an der Tatsache ändern, dass Mr. Combs nie jemanden sexuell angegriffen oder sexuell gehandelt hat – weder Mann noch Frau, weder Erwachsene noch Minderjährige.“

Und sie behaupten, dass eine Klage ohne Weiteres eingereicht werden könne. Sie seien sich sicher, dass Sean „Diddy“ Combs vor Gericht „siegen“ werde: „Wir leben in einer Welt, in der jeder aus jedem Grund eine Klage einreichen kann. Glücklicherweise gibt es ein faires und unparteiisches Gerichtsverfahren, um die Wahrheit herauszufinden, und Mr. Combs ist zuversichtlich, dass er vor Gericht siegen wird.“

Die Klägerin wird wie auch über 100 andere Kläger von Tony Buzbee vertreten. Wie auch andere Kläger verlangt sie Schadensersatz.

Eine Pressekonferenz von Tony Buzbee

Zum Fall Sean „Diddy“ Combs

Der Produzent, Rapper und Unternehmer Sean „Diddy“ Combs sitzt seit September 2024 in Untersuchungshaft. Es liegen Klagen wegen Missbrauch, Sexhandel, Prostitution und auch Erpressung vor. FBI und SDNY ermitteln außerdem, ob der 55-Jährige sogenannte Sex-Partys (mit einer prominenten Gästeliste, Usher, Leonardo DiCaprio oder auch Justin Bieber inkludiert) initiierte, bei denen Drogen verkauft und Sexhandel vollzogen wurde. Auch schon im März 2024 wurden deswegen Razzien auf seinen Anwesen durchgeführt.