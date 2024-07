„BET Awards“: Usher erhält Auszeichnung für sein Lebenswerk

Der R&B-Sänger räumt bei den „BET Awards“ ab und gewann den Preis gleich in mehreren Kategorien.

Am Sonntag (30. Juni) fanden die BET-Awards-Auszeichnungen statt, die diesmal vor allem den Fokus auf Usher setzten. Dafür kamen zahlreiche bekannte Namen zusammen, um die Songs des 45-Jährigen zu covern oder besondere Karriere-Meilensteine zu kommentieren. Als der R&B-Sänger den Preis in der Kategorie „Lifetime Achievement“ entgegennahm, nutzte er seine Dankesrede, um Väter an ihre Pflichten gegenüber ihrer Kinder zu erinnern. Doch mit dem Preis endete der Abend nicht für Usher, denn er erhielt ebenfalls die Auszeichnung für den „besten R&B/Pop-Sänger des Jahres“ und war mit seiner Platte COMING HOME (2024) als „bestes Album“ nominiert.

„Setzt euch für eure Töchter und Söhne ein und leitet sie an“

Der US-Sender „Black Entertainment Television“ zeichnet jährlich afroamerikanische Musiker, Schauspieler und Sportler für ihre Arbeit aus. 2024 ehrten sie Usher mit der Auszeichnung, für die Kolleg:innen wie Childish Gambino, Keke Palmer und Victoria Monét zusammenkamen, um seine Songs zu performen. Zudem zeigte ein Video die Highlights von seiner Karriere, die von Jennifer Hudson, Toni Braxton und Kevin Hart kommentiert worden sind. Als der R&B-Künstler anschließend die Bühne betrat, um den Preis entgegen zu nehmen, ließ er kurz seine Kindheit und sein Verhältnis zu seinem Vater Revue passieren. Schließlich ist „Usher“ nicht nur der bekannte Sänger, sondern eben auch der Name seines Vaters, welcher die Familie verlassen hat, als der Sänger noch ein Baby war: „Ich habe versucht, mir einen Reim auf diesen Namen zu machen, den mir ein Mann gegeben hat, der nicht bei mir geblieben ist, weil er mich nicht geliebt hat“.

Seine Erfahrung möchte Usher nutzten, um an andere Väter zu appellieren, für ihre Kinder da zu sein: „Setzt euch für eure Töchter und Söhne ein und leitet sie an“. Genau dies würde er auch für seinen Sohn versuchen, versprach er seiner Ex-Frau Tameka Foster während seiner Rede. Insgesamt hat Usher vier Kinder von unterschiedlichen Frauen.