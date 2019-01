Netflix bestätigt offiziell (nochmal), dass „You“ eine 2. Staffel kriegt

Netflix hat am Dienstag offiziell angekündigt, was eigentlich längst bekannt war: Eine zweite Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ wird kommen. Auf Twitter postete Netflix Deutschland in Anspielung auf einen Meme gewordenen Reim: „Rosen sind rot, heute gibt’s Falafel, ach so und You bekommt eine 2. Staffel.“

„You“ basiert auf einem Roman von Caroline Kepnes und wurde erstmalig im September 2018 beim US-Sender „Lifetime“ ausgestrahlt. Seit 26. Dezember 2018 ist die komplette erste Staffel bei Netflix im Stream zu sehen. In der zehnteiligen Serie geht es um den Buchhändler Joe Goldberg, der sich in die Kunden Beck verknallt und sich bald als Stalker und Mörder entpuppt. Staffel 1 endete mit einem Cliffhanger, der in Staffel 2 wohl aufgelöst werden wird. Ein Startdatum der 2. Staffel „You“ ist noch nicht bekannt.

