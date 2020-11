Netflix schaltet Warntafeln vor „The Crown“-Folgen

In der neuen Staffel von „The Crown“ tritt neben Königin Elizabeth (Olivia Colman) und Premierministerin Margaret Thatcher (Gillian Anderson) eine dritte Frau ins Rampenlicht: Prinzessin Diana. Die TV-Serie über das britische Königshaus beleuchtet in Staffel 4 nicht nur den Zwist zwischen der Queen und der Politikerin, sondern auch, wie sich das Leben am Hof auf die Psyche der junge Ehefrau von Prinz Charles niederschlägt.

The Crown Season 4 | Official Trailer | Netflix auf YouTube ansehen