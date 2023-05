Ilona Hartmann, Julian Knoth und Luis Ake veröffentlichen von nun an gemeinsame Musik – als njelk.

njelk ist nicht etwa das neueste Produkt im Sortiment des skandinavischen Möbelhauses eures Vertrauens, sondern eine frisch gegründete Indie-Band, bestehend aus Luis Ake, Julian Knoth und Ilona Hartmann. Das Trio brachte am Freitag (5. Mai) ihre Debüt-Single „MOUNTAINBIKER“ heraus – mitsamt Musikvideo im „Angela Anaconda“-Look, erstellt von Matthias Krebser.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Luis Ake ist eigentlich als Solo-Künstler aktiv, seine Musik lässt sich am ehesten dem Eurodance zuordnen. Julian Knoth singt und spielt in mehreren Bands Bass, darunter Die Nerven und das Peter Muffin Trio. Abgerundet wird die Formation durch Ilona Hartmann, die weniger für Musik und mehr für ihre humoristischen Alltags-Beobachtungen auf Twitter bekannt ist. Außerdem veröffentlichte sie 2020 ihren Debüt-Roman „Land in Sicht“.

Auf „MOUNTAINBIKER“ verleihen njelk ihrer Abneigung gegenüber den titelgebenden Sportler:innen Ausdruck. Die Fahrräder mit lächerlich vielen Gängen, die von Personen mit viel zu engen Radlerhosen bewegt werden, nehmen dem Trio zu viel Platz auf Wald- und Feldwegen weg. Sie hecken also einen Plan aus, um den Mountainbikern endlich das Handwerk zu legen: Sie errichten kurzerhand eine Falle im Wald. „In römischen Archiven lass‘ ich mich inspirieren, denn ich will an den Bikern ein Exempel statuieren“, singt Ake gegen Ende. Musikalisch ist der Song vor allem durch den schnellen Drum-Computer-Beat und die markante Bass-Line geprägt.

„njelk hat mein leben zerstört“

Bereits am 17. März veröffentlichte ein neuer Instagram-Account mit dem Namen „njelkmemes“ ein gemeinsames Foto der drei neuen Band-Kolleg:innen. „njelk hat mein leben zerstört“ hieß es in der Bild-Unterschrift dazu.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Am Donnerstag (4. Mai) folgte dann der zweite Beitrag des Profils: njelk kündigten die Debüt-Single an und läutete damit die „VERNJELKUNG“ ein.