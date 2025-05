Julian Knoth geht auf Tour – präsentiert von ME

Kraftwerk live 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf – ME präsentiert

Julian Knoth ist das, was man allgemeinhin einen Tausendsassa nennt. Er ist als Sänger und Bassist von Die Nerven bekannt, mischt aber auch mit Peter Muffin Trio, Die Benjamins, Yum Yum Club und Njelk die deutsche Musiklandschaft gehörig auf. Mit UNSICHTBARES MEER erscheint am 23. Mai 2025 nun seine erste Soloplatte. Damit die auch so richtig amtlich ist, folgt darauf die Tournee mit dem verheißungsvollen Titel „Nie wieder allein“.

Wir präsentierten die Konzertreihe, die am 28. November 2025 in Flensburg ihren Lauf nimmt und ihren Abschluss in Freiburg am 1. Februar 2026 feiert. Kennt Julian Knoth eigentlich Ruhephasen?

Julian Knoth auf „Nie wieder allein“-Tour: Die Live-Termine im Überblick

28.11. Flensburg, Kühlhaus

29.11. Braunschweig, Staatstheater

30.11. Berlin, Neue Zukunft

01.12. Köln, Bumann & Sohn

19.12. München, Milla

20.12. Leipzig, Conne Island

21.12. Hamburg, Nachtasyl

28.01.2026 Nürnberg, MUZclub

29.01.2026 Mainz, Schon Schön

30.01.2026 Wuppertal, Die Börse

31.01.2026 Stuttgart, Popfreaks @ Merlin

01.02.2026 Freiburg, Slowclub

Tickets

Karten für die Shows gibt es bereits zu kaufen.

Mehr zu UNSICHTBARES MEER

Aus seinem Solodebüt hat Julian Knoth bereits zwei Singles veröffentlicht. Nach „Der Regen“ kam zuletzt der Track „Kein Lied“ heraus, in dem er sich laut Pressemitteilung wieder „nah, zerbrechlich, ehrlich“ zeigt. Und sich „irgendwo zwischen Folk & Kammerpop, nur seine Stimme, Streicher & akustische Gitarre“ befindet.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube

Bei dem gesamten Werk soll er sich Inspiration von Johnny Cash, Cat Power, Feist und Adrienne Lenker geholt haben. Die Stücke schrieb Knoth während der Corona-Pandemie und er befand schließlich, dass sie zu keinem seiner anderen Musikprojekte so richtig passen wollten.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music

Auf UNSICHTBARES MEER ist immer wieder das Thema Wasser als roter Faden zu finden, genauso blicken Melancholie und Depression aus den zehn Stücken der Platte hervor.