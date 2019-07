Neue Musik von The Strokes soll bald kommen

Die Booking-Agentur von The Strokes hat verlauten lassen, dass neue Musik der US-amerikanischen Rockband auf dem Weg sei. Bereits im Mai spielten sie auf ihrem ersten Konzert seit zwei Jahren ihren neuen Song „The Adults Are Talking“. Seitdem folgten keine weiteren Infos.

In einem Interview mit Music Business Wordwide wurde die Präsidentin von Artist Group International Marsha Vlasic gefragt, auf welche neuen Acts sie sich am meisten freuen würde. Sie antwortete darauf, dass The Strokes bald mit neuer Musik zurück sein würden und gerade ihre neuen Veröffentlichung planten.

„The Strokes are coming with new music — we had a heartbreak [June 2nd] in New York when they were headlining Governors Ball, the weather destroyed our show and we never played, but having them back on the live music scene is exciting.“