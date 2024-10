Neue Raab-Show verliert fast die Hälfte an Zuschauern

Nach dem großen Erfolg der neuen Sendung auf RTL+ halbiert sich die Nettoreichweite nahezu.

Der große Come-Backlash: In der zweiten Woche von „Du gewinnst hier nicht die Million“ hat Stefan Raabs neue TV-Show bereits 45 Prozent der Nettoreichweite verloren. Das zeigen Zahlen der „Arbeitsgemeinschaft Videoforschung“ (AGF). Bei Sendungsstart auf RTL+ lag diese Reichweite noch bei 790.000, obwohl die Show nur Abonnent:innen bereitsteht. Damit war der Pilot die drittstärkste Streaming-Marke der deutschen TV-Sender. Soll’s das schon gewesen sein?

Das große Comeback des TV-Entertainers Stefan Raab liegt gerade einmal gut drei Wochen zurück. Am 14. September 2024 boxte sich Stefan Raab aus der Frührente zurück ins Show-Business. Gegen Regina Halmich, zum dritten Mal. Und auch diesmal verlor er den Kampf im Ring – nicht aber die Treue seiner Fans, wie es schien.

Große Klappe, nichts dahinter?

Eine große Inszenierung für eine doch im Grunde vorhersehbare Pressekonferenz, bei der er den Start seines neuen RTL-Formats kundgab: „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“. Ein gewohnt langer Titel, abgekürzt in Raab-Manier: „DGHNDMBSR“. Das alles wirkte wie aufgetaut und in der Mikrowelle zu neuem Leben erhitzt. Und auch das „neue“ Sendungskonzept kam doch ziemlich bekannt vor: Eine Stand-Up-Show mit Quiz- und Challenge-Elementen. Also „TV-Total“ und „Schlag den Raab“ in einem Topf zerkocht. Gelernt ist gelernt.

Die zentrale Frage: Kann jemand wie der gelernte Metzger Raab neun Jahre von der Mattscheibe verschwinden und dann wiederkommen, als wäre nichts gewesen? Offenbar nicht. Die Zahlen zeigen es: Die Neugier des Publikums sinkt. Ein Schlag ins Gesicht. Zeit für Raab im Abstiegskampf des linearen Fernsehens härtere Bandagen anzulegen.