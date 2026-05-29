Er würde nicht Nein sagen: Leo Suter als neuer James Bond im Gespräch

Leo Suter aus „Vikings: Valhalla“ soll bei Amazon MGM als neuer James Bond gehandelt werden – und der Schauspieler selbst schließt die Rolle nicht aus. Was steckt dahinter?

Schon wieder gibt es Gerüchte um einen potenziellen neuen Bond-Darsteller. Wer ist diesmal im Gespräch? Die Antwort findet sich in einer Netflix-Serie.

Nichts beschäftigt die britische Filmbranche so sehr wie die Frage, wer der nächste James Bond wird. Nach fünf Bond-Filmen mit Daniel Craig wird die Rolle für das nächste Sequel neu besetzt. Wer den britischen Geheimagenten als nächstes spielen darf? Die Gerüchteküche hat da so ihre Ideen.

Leo Suter im Gespräch für die Bond-Rolle

Nach „No Time to Die“ ging die kreative Kontrolle über die Bond-Filme zu Amazon MGM Studios über – und dort sucht man nun nach einem neuen Gesicht für den 007-Agenten. Leo Suter spielt in der Netflix-Serie „Vikings: Valhalla“ den Wikinger Harald Sigurdsson, und laut „Daily Mail“ war sein Name bereits bei Amazon im Gespräch. Auf die Gerüchte angesprochen, antwortete der Schauspieler der Times, er glaube, es könne im Raum stehen – und dass er nicht Nein sagen würde.

Anforderungen an den neuen Bond

Von Suters Seite aus gibt es also grünes Licht – doch erfüllt er überhaupt die Anforderungen für den neuen Bond? Die Casting-Direktorin Nina Gold, die für die Bond-Besetzung mitverantwortlich ist, äußert sich zu ihren Auswahlkriterien: Es müsse jemand sein, der vor Sex-Appeal strotzt und die Rolle über mindestens drei oder vier Filme hinweg verkörpern kann. Die entscheidende Bedingung also: Jung. Hinzu kommen die klassischen Bond-Kriterien – britisch, gut aussehend und scheinbar immer noch männlich.

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Gibt es noch Hoffnung auf einen weiblichen Bond?

Denn ein weiblicher Bond wird immer wieder neu diskutiert. Nach „No Time to Die“ hätte es sich beispielsweise angeboten, James‘ Tochter Mathilde Swann zur neuen Fokus-Figur werden zu lassen und ihre Geschichte weiterzuerzählen. Barbara Broccoli, die ehemalige Chefin des Franchises, hatte einen weiblichen Bond jedoch kategorisch ausgeschlossen. Über ein solches Veto unter der neuen Amazon-Leitung gab es bisher nur interne Memos, jedoch keine offiziellen Bekanntgaben.

Wie immer lassen sich die Gerüchte um den oder die neue Bond nicht ganz für bare Münze nehmen. Leo Suter würde jedoch ins Profil des klassischen Geheimagenten fallen.