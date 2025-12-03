James Bond 2026: Damit hat niemand gerechnet – Wer wird 007?

Callum Turner überholt alle anderen: Der 35-Jährige ist laut Insidern Denis Villeneuves Favorit für James Bond 2026. Alle Details zum überraschenden Kandidaten.

Die James-Bond-Reihe legt seit dem letzten Film aus dem Jahr 2021 eine Pause ein. Der neue Ableger des Franchises wird für 2026 umso sehnlicher erwartet. Die wohl am häufigsten gestellte Frage lautet: Wer wird für die Neuauflage in die Rolle des James Bond schlüpfen und Agent 007 verkörpern? Nun gibt es tatsächlich einen neuen Favoriten – und mit ihm hat wohl niemand gerechnet.

Callum Turner als Favorit für James Bond 2026

Die Vorbereitungen für das Projekt laufen auf Hochtouren. Während das Drehbuch geschrieben wird, beschäftigt die Produzenten besonders eine Frage: Wer wird den Agenten spielen? Seitdem Daniel Craig seine Agentenschuhe an den Nagel gehängt hat, kursiert quasi jeder Name eines ins Profil passenden britischen Schauspielers in der Gerüchteküche. Nun wurde ein neuer Name in den Ring geworfen, mit dem bisher nur wenige gerechnet hatten: Callum Turner.

Vor wenigen Tagen brachten diverse Wettseiten, die ihre Tipps für den neuen Bond-Darsteller abgeben, Turners Namen ins Spiel. Normalerweise sind solche Wettseiten keine verlässlichen Quellen. Kurz darauf brachte allerdings auch einer der am besten vernetzten Hollywood-Insider den 35-jährigen Briten ins Spiel.

Jeff Sneider landet mit seinem Newsletter „TheInSneider“ regelmäßig große Scoops rund um Hollywood. Laut seinen Quellen soll Turner nicht nur im Rennen um die begehrte Rolle sein, sondern sogar der Favorit von Regisseur Denis Villeneuve. Aber: Das Casting habe allerdings noch nicht offiziell begonnen, und es wurden noch keine Angebote gemacht.

Callum Turner und sein Werdegang

Turner, der seit 2024 mit Dua Lipa verlobt ist, wartet noch auf seinen ganz großen Durchbruch im Filmgeschäft, war jedoch bereits in einigen Projekten zu sehen. Unter anderem wirkte er in der Apple-TV+-Produktion „Masters of Air“ mit und war bereits Teil des Harry-Potter-Universums. In zwei der „Phantastische Tierwesen“-Filme spielte er den Zauberer Theseus Scamander.

Für seine Leistung im Historienfilm „Queen & Country“ wurde Turner vielseitig gelobt. Zudem war er in der Jane-Austen-Verfilmung „Emma“, dem Liebesfilm „Eine Handvoll Worte“ und dem Drama „Die Jungs im Boot“ zu sehen und konnte auf sich aufmerksam machen. Als Nächstes wird er in der RomCom „Eternity“ im Kino zu sehen sein.

Der Brite wirkt wie ein Filmstar der alten Schule, erinnert vom Aussehen an vergangene Zeiten und die alten Helden Hollywoods. Vielleicht ist genau das das Profil, nach dem Regisseur Villeneuve sucht. Ein offizielles Casting liegt jedoch noch in weiter Ferne.

Alles noch in den Kinderschuhen

Der Experte Sneider merkte allerdings auch an, dass sich das Projekt noch in einem sehr frühen Stadium befinde. Es sei noch nichts entschieden, und es können sich noch viele Dinge ändern. Turner sei Villeneuves Favorit, die Produzenten des Films hätten allerdings auch noch ein entscheidendes Wörtchen mitzureden.