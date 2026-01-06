Oasis und James Bond: Noel Gallagher sagt nein – aber mit Vorbehalt

Noel Gallagher dementiert Bond-Gerüchte, würde aber „sofort“ zusagen. Was hinter den Spekulationen steckt – alle Details.

Noel Gallagher hat auf Berichte geantwortet, dass seine Band Oasis den Titelsong zum neuen James-Bond-Projekt beisteuern könnte. Erst kürzlich berichtete die britische Zeitung „The Sun“, dass Oasis ganz oben auf der Wunschliste von Amazon MGM für den neuen Bond-Titelsong stehen würden. Nun äußerte sich Gallagher selbst zu den Spekulationen.

Oasis bald auf dem neuen Bond-Soundtrack zu hören?

Am 05. Januar 2025 wurde er bei „Talkspot“ zu den Gerüchten befragt und fand schnell eine klare Antwort: „Diese James-Bond-Sache? Was, Oasis? Nein.“ Dennoch bekundete er Interesse an der Aufnahme eines Bond-Songs. „Sollte Oasis das tun? Absolut. Selbstverständlich. Es wäre mir eine absolute Ehre, und ich finde, solche Dinge sollten von Brit:innen und nicht von Amerikaner:innen erledigt werden.“

Der Songwriter bestätigte, dass es bislang keinen Kontakt zwischen den Bond-Produzent:innen und der Band gegeben habe. Zudem scherzte er, dass er durchaus Interesse daran hätte, die Rolle eines „Bösewichts aus Manchester“ im neuen Film zu übernehmen.

Auch sein Bruder Liam Gallagher meldete sich im Dezember 2025 zu den Bond-Gerüchten zu Wort. Auf X kommentierte er einen Beitrag mit dem Witz: „Es passiert, wartet nur, bis ihr es hört, es ist der beste Bond-Song aller Zeiten.“ Nun scheint geklärt, dass in dieser Aussage kein Ernst steckte.

Noel Gallagher sprach schon früher von Bond-Song

Bereits im Jahr 2008 sprach der Musiker über die Möglichkeit, einen Bond-Song aufzunehmen. Damals sagte er dem „NME“, er habe „ein paar Bond-Titelsongs geschrieben“. Auch zu diesem Zeitpunkt äußerte er seinen Unmut darüber, dass solche Songs meist von Amerikaner:innen und nicht von Brit:innen beigesteuert werden würden: „Es ist schon ein bisschen lächerlich, dass der größte britische Agent aller Zeiten mit einem Soundtrack aus lauter verdammten Amerikanern unterlegt werden muss.“

Im Jahr 2015 äußerte sich der heute 58-Jährige erneut zu dem Thema. Er würde den Song zum Film „sofort“ aufnehmen. 2017 ließ auch Paul Weller verlauten, dass er und Noel Gallagher bereits die „Hälfte“ eines möglichen 007-Tracks geschrieben hätten.

Im Jahr 2019 bekundete auch Liam Gallagher sein Interesse daran, ein Stück für James Bond aufzunehmen. Die Produzent:innen „könnten uns anrufen, warum nicht“. Zudem habe er 2017 Barbara Broccoli, die Filmproduzentin der Reihe, für erste Gespräche getroffen.

Neuer Bond in 2026

Das Studio übernahm die kreative Kontrolle über die Bond-Reihe und kündigte den neuen Ableger von Regisseur Denis Villeneuve für 2026 an. Wer die Hauptrolle übernehmen oder den Titelsong produzieren wird, steht allerdings noch in den Sternen.