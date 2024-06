Neuer Zuschauer-Rekord in den USA! Und es ist NICHT Taylor Swift

Mehr als 100.000 Texaner sind sich einig: George Strait ist ihr Mann.

In der vergangenen Woche wurde der Rekord für die größte Zuschauerzahl bei einem Live-Musikkonzert in den Vereinigten Staaten gebrochen – gemessen an Ticketverkäufen, Gratiskonzerte zählen in dieser Statistik also nicht.

Country-Legende George Strait spielte am 15. Juni im Kyle Field in College Station, Texas: vor 110.905 Zuschauern. Damit übertrumpfte der 70-Jährige „King of Country“, wie er in den USA genannt wird, einen 47 Jahre gültigen Rekord: Bei einem Auftritt im Raceway Park in New Jersey traten die Grateful Dead 1977 vor 107.019 zahlenden Gästen auf. Strait übertraf diesen Schnitt also um mehr als 3.000 Menschen. Und verbesserte seinen eigenen Rekord aus dem Jahr 2014, die ihm einen zweiten Platz beschert hatte: Im AT&T Stadium in Texas kamen 104.793 Zuschauer, um ihn zu sehen.

Auch für das Kyle Field in Texas wurde ein neuer Rekord aufgestellt. Die örtlichen Hotels und Unterkünfte waren innerhalb von 30 Minuten nach der ursprünglichen Ankündigung der Show ausverkauft. In einer Welt, in der jüngere Künstlerinnen und Künstler wie Taylor Swift, Harry Styles und Adele einen Publikumsrekord nach dem anderen brechen und als Wirtschaftsmotor der Gastronomie- und Hotellerie-Branche gelten, sind das bemerkenswerte Bestmarken.

Wer ist George Strait?

In den USA ist George Strait ein absoluter Superstar. Der gebürtige Texaner gilt als Vertreter des Neo-Traditionalismus und hat allein bis 2015 mit 26 Alben und 44 Singles Platz eins der Billboard-Country-Charts erreicht. Bislang hat er mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft, ist Gewinner eines Grammys und wurde mehrfach von der CMA und ACM als „Entertainer of the Year“ ausgezeichnet.

Mit seiner Band Ace In The Hole Band stellt Strait derzeit die Songs seines kommenden Albums „Cowboys And Dreamers“ vor, das am 6. September erscheint. Auch die jüngere Generation kennt ihn – Post Malone hat eine Coverversion seines Songs „Check Yes Or No“ aufgenommen.

Top Sieben der zuschauerstärksten Konzerte in den USA:

George Strait, 2024, Kyle Field in Texas – 110.905 Zuschauer

Grateful Dead, 1977, Raceway Park in New Jersey – 107.019 Zuschauer

George Strait, 2014, AT&T Stadium in Texas – 104.793 Zuschauer

Garth Brooks, 2022, Tiger Stadium in Louisiana – 102.000 Zuschauer

U2, 2009, Rose Bowl in Los Angeles – 97.014 Zuschauer

Pink Floyd, 1994, Ohio Stadium in Ohio – 75.250 Zuschauer

Backstreet Boys, 2000, Georgia Dome in Georgia – 73.337 Zuschauer