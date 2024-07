Taylor Swift: Könnte es ihren Swifties in Hamburg an den Kragen gehen?

Taylor Swift: Veranstalter und Polizei senden unterschiedliche Signale. Worauf es nun ankommt

Große Unruhe unter den Swifties! Eine etwas unglückliche Formulierung bringt derzeit Taylor-Swift-Fans, die ab dem morgigen Dienstag (23. Juli 2024) ihre Gastspiele im Hamburger Volksparkstadion besuchen wollen, durcheinander.

Swifties ohne Tickets sind bekannt dafür, sich zumindest in Hörweite der Location aufzuhalten, damit man von auch von draußen die Lieblingslieder hören und mitbrüllen kann. Das nennt man „Hörerpartys“. Und die Anzahl der Fans, die keine Karten ergattern konnten, übersteigt die Zahl der glücklichen Ticketbesitzer bekanntermaßen um ein Vielfaches.

In einem FAQ des Konzertveranstalters heißt es: „Eine Anreise zum Volksparkstadion vor deinem Konzerttag ist nicht gestattet! Campieren ist auf und rund um das Veranstaltungsgelände ausdrücklich untersagt. Das Veranstaltungsgelände und die Anstellbereiche sind an den Veranstaltungstagen ab 8:00 Uhr zugänglich.“

Damit sollen wohl Ansammlungen riesiger Menschenmassen, wie bei den drei Auftritten vergangene Woche in Gelsenkirchen, unterbunden werden. Dass man nicht einfach überall so campen soll – schon klar. Aber was genau ist mit dem Verbot einer Anreise schon vor dem Konzerttag gemeint? Darf man etwa am heutigen Montag noch nicht in den Zug nach Hamburg steigen?

„Jede Person, die sich außerhalb des Stadions aufhält, wird vom Sicherheitspersonal gebeten, das Gelände zu verlassen“, heißt es weiter. Gibt’s also richtig handfesten Ärger für Swifties?

„Der Bereich außerhalb des Stadiongeländes – also dort, wo kein Ticket für den Einlass benötigt wird – ist öffentlicher Raum“

Erstmal: durchatmen. Das Bezirksamt Altona hat bekannt gegeben: „Der Bereich außerhalb des Stadiongeländes – also dort, wo kein Ticket für den Einlass benötigt wird – ist öffentlicher Raum“. Das sagte Pressesprecher Mike Schlink auf Anfrage des „Abendblatts.“ Fans dürfen sich also nach Verständnis der Stadt Hamburg auf den Straßen rund ums Volksparkstadion und im nahen Volkspark frei bewegen.

Polizei und Ordnungsamt lassen die Hörerpartys zu

„Diese Flächen sind dem Gemeingebrauch gewidmet, und eine Ansammlung von Fans ist keine ‚Veranstaltung‘, die einer Genehmigung bedürfte. Wer sich an der Sylvesterallee oder am Hellgrundweg aufhält, darf dies tun“, so der Pressesprecher weiter. Polizei und Ordnungsamt lassen die Hörerpartys also zu.

Dass viele Fans das Areal – auch ohne Ticket – stürmen, liegt auch an einem weiteren Grund: Swifts Merchandise-Store ist für alle geöffnet. Und der ist in der benachbarten, fußläufig erreichbaren Barclaycard-Arena. Ab dem heutigen Montag werden „im Bauch der Mehrzweckarena“ alle Devotionalien, die der offizielle Merchandise-Kanon bereithält, verkauft. Für diesen Zeitraum ist der Besuch der Arena natürlich kostenlos.

Merch Store Öffnungszeiten