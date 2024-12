Taylor Swift: Neue „Behind the Scenes“-Videos veröffentlicht

In den Clips wird unter anderem mehr über Entstehung von „Anti-Hero“, „Bejeweled“ und „Karma“ verraten.

Taylor Swift wurde am 13. Dezember 35 Jahre alt. Die Sängerin selbst brachte dazu keine Meldung auf ihrem Instagram-Account. Doch dafür ihr offizielles Online-Team, Taylor Nation. Wie sie bekannt gegeben haben, gibt es nun eine Archiv-Webseite für die Sängerin mit exklusiven „Behind the Scenes“-Videos einiger verschiedener „Eras“.

„Behind the Scenes“ von verschiedenen Swift-Epochen

„Es ist der Geburtstag unserer Lieblingsperson. Feiere Taylors Epochen auf der brandneuen #TSErasArchives Seite und schaue jetzt hinter die Kulissen einiger deiner Lieblingsvideos“, lautete die Caption zum Instagram-Posting am 13. Dezember. Dazu ein Zusammenschnitt mehrerer Swift-Clips.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An das Filmmaterial können Fans auf zwei unterschiedlichen Wegen herankommen. Entweder direkt über die „Taylor Swift Eras Archives“, indem sie auf eines der Bilder des Fotobanners klicken. Oder auch über YouTube, wo die „Era“-Clips ebenso am 13. Dezember hochgeladen wurden. Hier einfach auf den offiziellen Taylor-Swift-Account gehen, dann „Videos“ auswählen und diese nach „Neueste“ sortieren. Unter anderem gibt es Archivmaterial zu ihren Songs „Anti-Hero“, „Bejeweled“ und „Karma“. Allerdings scheint es nicht zu jeder Epoche ein Video zu geben.

Swift als „Architektin ihres eigenen Chaos’“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die verschiedenen Videos zeigen die US-Sängerin immer wieder bei der Arbeit. In ihrem „Karma“-Clip sagt Swift beispielsweise: „Ich war der Architekt meines eigenen Chaos‘.“ Ein Augenmerk scheint bei dem Bewegtmaterial außerdem auf ihre Persönlichkeit und ihren Stil als Regisseurin gelegt worden zu sein.

Nächster Schritt: Spielfilmregisseurin?

Die Arbeit als Regisseurin ist der Amerikanerin nicht fremd. So zeigte Swift ihre Regie-Fähigkeiten bereits in neun Musikvideos und dem Kurzfilm „All Too Well: The Short Film“. Außerdem scheint sich die „Fortnight“-Interpretin nun auch an einem Spielfilm für Searchlight Pictures zu versuchen, wie bereits im Dezember 2022 bekannt gegeben wurde. Hier soll auch das Drehbuch von Swift stammen. Wovon genau der Streifen handeln soll, ist bisher noch immer unklar.