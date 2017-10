Are you Ready? Franz Ferdinand veröffentlichen diese Woche neue Musik

Nachdem Gitarrist Nick McCarthy im Juli 2016 die Band nach 14 gemeinsamen Jahren verließ, warteten die Fans gespannt auf neue Musik von den übrigen sowie neuen Bandmitgliedern.

Am Montag nun twitterte die Band einen elf Sekunden kurzen Teaser, der einen Einblick in ein neuen Song von Franz Ferdinand gibt, der wiederum am 25. Oktober 2017 veröfffentlicht werden soll. Franz Ferdinand schrieben dazu: „Are You Ready?”. Seid Ihr?

Das bisher letzte Album von Franz Ferdinand „Right Thoughts, Right Words, Right Action” erschien 2013. Sie veröffentlichten 2015 auch ein Album in Zusammenarbeit mit Sparks mit dem Titel FFS.