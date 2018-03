Schon im September 2017 rutschten einem Bandmitglied interessante Informationen heraus: Nick O’Mally erzählte in einem Interview mit dem Motorrad-Magazin „Fort the Ride“, dass die Arctic Monkeys an einem neuen Album arbeiten und die Aufnahmen sogar schon begonnen hätten.

Jetzt bewies auch Matt Helders, dass die Jungs wohl nicht so recht Geheimnisse für sich behalten können: Der Schlagzeuger verriet einem Fan, das kommende Album würde im Mai erscheinen – und damit zu Beginn der Welt-Tournee der Arctic Monkeys.

Dem Instagram-Post des Fans zufolge, hatte dieser Helders wohl mit Pommes und Soße bestechen können:

Alex Turner sagte offenbar außerdem, die erste Single des Albums würde „bald“ erscheinen:

@ArcticMonkeysUS just met Al again. I can confirm the beard remains, but he gave away nothing about UK dates and said the single would be “soon” 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/WY6DEzBgGc

— William Hann (@williamhann86) 5. März 2018