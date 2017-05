Neues Video: „Das Geld muss weg“, findet Marteria

Vordergründig billige beziehungsweise teure HipHop-Attitüde, hintergründig natürlich Kapitalismuskritik: Marteria hat heute seine neue Single „Das Geld muss weg“ veröffentlicht, und im dazugehörigen Video sieht man ihn, wie er in bester 50-Cent-Manier mit Geldscheinen nur so um sich wirft. Nur macht Marteria das nicht im Club, sondern in Südafrika.

Das neue Video zu „Das Geld muss weg“ wurde wie auch das erste Video zu „Aliens“ und Marterias kommender Film von Specter Berlin gedreht.

Marterias neues Album ROSWELL erscheint am 28. Mai 2017. Wir empfehlen Euch, aber auch den kommenden Donnerstag im Auge zu behalten – da erscheint nämlich der neue Musikexpress, in dem Marteria und auch Kraftklub eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen werden.

https://www.youtube.com/watch?v=60qPFO71cKs&feature=youtu.be Video can’t be loaded: Marteria – Das Geld muss weg (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=60qPFO71cKs&feature=youtu.be)