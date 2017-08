Neues von Miley Cyrus: Albumtitel und Release-Date stehen fest

Man mag ja von Miley Cyrus halten was man will, vielseitig ist sie allemal. Und überraschte uns schon des Öfteren mit spannenden, weil unerwarteten, Kooperationen mit unter anderem alt-J und den Flaming Lips. Jetzt will die US-Sängerin auch wieder solo brillieren. Über ihre Website verkündete sie den Titel und das Erscheinungsdatum ihres nun mehr fünften Studioalbums. YOUNGER NOW soll es heißen und am 29. September 2017 erscheinen, also in gut einem Monat.

YOUNGER NOW erscheint fast exakt zehn Jahre nach Cyrus’ erstem Studioalbum MEET MILEY CYRUS. Damals kannte man sie vor allem als Kinderstar aus der Serie „Hannah Montana”. Vor gut zwei Monaten präsentierte sie mit „Malibu“ schon einen ersten Vorboten ihres neuen Albums. Weniger sexy Miley und Hit-Pop, mehr Akustisches, Country, Songwriting und leider auch Milky-Chance-Feeling (Bassdrum, Handclaps).

Viel mehr als Erscheinungsdatum, Titel und Artwork von YOUNGER NOW sind noch nicht bekannt. Das wird sich in den nächsten Tagen sicherlich ändern. Wir sind schon sehr gespannt darauf zu erfahren, welche Features das Album bereit hält. Ihre letzte Platte MILEY CYRUS & HER DEAD PETZ erschien 2015.

Seht hier schon einmal das Cover von YOUNGER NOW:

RCA Records