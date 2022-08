Neues Zuhause: Bushido mit Familie nach Dubai ausgewandert

Wie bereits im Juni angekündigt, soll Bushido mit seiner Familie nun von Berlin nach Dubai gezogen sein. Mit dabei sind seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi und die sieben gemeinsamen Kinder. Laut einem Vertrauten der Familie sollen die günstigen Steuerbedingungen und eine große Entfernung vom Abou-Chaker-Clan gelockt haben.

„In Dubai können sie viel freier leben als in Berlin, müssen keine Angst haben vor den Abou Chakers und brauchen nicht mehr rund um die Uhr Personenschutz“, behauptet ein Bekannter der Ferchichis in einem Gespräch mit der „Bild“-Zeitung. Die Familie habe sich erstmal ein Haus in Dubai gemietet. Das Ankunftsdatum ist kein Zufall. So startet die „German School Dubai“ am 28. August.

Prozess gegen ehemaligen Geschäftspartner

Der Prozess gegen Bushidos ehemaligen Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker und drei seiner Brüder läuft seit mittlerweile zwei Jahren. Laut der Anklage soll es, nachdem der Rapper 2017 die geschäftlichen Beziehungen auflösen wollte, zu Straftaten gekommen sein. Die vier Männer werden der Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung und Beleidigung beschuldigt. Bushido soll unter anderem mit einem Stuhl attackiert worden sein.

In Berlin steht die Familie des Rappers deswegen unter ständigem Polizeischutz. Der Abou-Chaker-Clan soll sie immer wieder bedroht haben.