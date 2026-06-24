Nick Cave & The Bad Seeds in Berlin: Tickets, Setlist & Anfahrt zur Waldbühne

Nick Cave & The Bad Seeds spielen am 30. Juni in der Waldbühne in Berlin. Alle Infos zu Tickets, erwarteter Setlist und der besten Anfahrt erfahrt ihr hier.

Nick Cave & The Bad Seeds kommen am Dienstag, den 30. Juni 2026, nach Berlin. Als Venue ist die Waldbühne gesetzt. Doch wie kommt ihr hin – und was für Wetter erwartet euch? Hier alles Wichtige im Überblick.

Tickets

Der offizielle Vorverkauf läuft über Eventim. Stehplatz- und Sitzplatzkarten sind Stand 23. Juni noch für 105 € pro Ticket verfügbar. Wer regulär leer ausgeht, findet auf der Eventim-Zweitmarktplattform fanSALE legal weitergegebene Karten.

Von Drittanbietern wie Viagogo oder StubHub, wo Preise zuletzt zwischen rund 148 und 450 Euro lagen, ist abzuraten.

Support und Zeiten

Ein Supportact ist bisher nicht bekannt. Auch wenn in anderen Ländern teilweise Supportacts aufgetreten sind, ist davon auszugehen, dass der Abend von Nick Cave selbst eröffnet wird. Der Einlass beginnt ab 17:30 Uhr, der Show-Start ist für 19:30 Uhr zu erwarten.

Setlist

Die Setlist kann von Abend zu Abend variieren. Orientierung bietet der Auftritt vom 21. Juni in der Burg Clam:

Get Ready for Love From Her to Eternity Train Long-Suffering Wild God O Children Tupelo Carnage Joy Rings of Saturn Bright Horses Henry Lee The Mercy Seat Papa Won’t Leave You, Henry Red Right Hand Jubilee Street Hiding All Away / White Elephant Hollywood Zugabe: The Weeping Song Wide Lovely Eyes Into My Arms (Cave solo)

Anfahrt

Dringende Empfehlung: öffentlich anreisen. Mit der S3 oder S9 bis S-Bahnhof Pichelsberg (ca. 10 Minuten Fußweg) oder bis Olympiastadion (ca. 15 Minuten); mit der U2 bis U-Bahnhof Olympiastadion (ca. 20 Minuten Fußweg).

Wer dennoch mit dem Auto kommt: über die A100, Ausfahrt Kaiserdamm Süd, weiter über Heerstraße und Passenheimer Straße zum Parkplatz P07 – der öffentliche Parkraum rund um die Waldbühne ist allerdings begrenzt. Die Adresse lautet: Waldbühne Berlin, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin.

Wetter

Eine belastbare Prognose für den 30. Juni gibt es sieben Tage im Voraus noch nicht. Davon auszugehen ist jedoch, dass auch dieser Tag heiß werden kann. Daher gilt: lieber viel Wasser trinken, als sich vor der Hitze schützen zu müssen.