Nick Caves Konzert in Lingen: Tickets, Zeiten & Anfahrt

Nick Cave & The Bad Seeds spielen Open-Air in der EmslandArena Lingen. Hier gibt es alle Infos zur Setlist, Anfahrt und zum Park+Ride.

Nick Cave & The Bad Seeds spielen am 16. Juni in Lingen in der EmslandArena. Unter freiem Himmel geben die Rockmusiker Einblicke in ihre breite Diskographie: 18 Studioalben hat die Band bereits produziert, daneben Projekte für Filmmusik. Mit Nick Cave & The Bad Seeds schuf Cave eine Nachfolge aus den Rippen von The Birthday Party – Cave und Multiinstrumentalist Mick Harvey ließen die gespaltene Band hinter sich und gründeten ihr neues Projekt gemeinsam mit Gitarren-Virtuose Blixa Bargeld.

Spätestens durch die Zusammenarbeit mit Kylie Minogue 1995 für das Duett „Where the Wild Roses Grow“ errang die Band sich auch in breiteren Kreisen Bekanntheit. Hier alle Infos zum Open-Air-Konzert in Lingen.

Tickets

In der EmslandArena gibt es lediglich Stehplätze. Tickets sind noch für 82,25 Euro erhältlich.

Zeiten

Das Gelände öffnet bereits um 17 Uhr. Konzertbeginn ist um 19:30 Uhr angesetzt, spätester Veranstaltungsschluss um 22 Uhr.

Anfahrt

Vom Bahnhof Lingen bis zur Open-Air-Arena sind es knapp 12 Minuten Fußweg. Lingen ist durch Regionalzüge und ICs gut angebunden. Mit dem Auto erreicht man Lingen über die A31 nördlich Richtung Emden oder südlich Richtung Oberhausen. Über die A30 gelangt man zum Konzert westlich in Richtung Amsterdam und östlich in Richtung Bad Oeynhausen / Hannover.

Vor Ort direkt an der Arena gibt es keine Parkplätze. Der Veranstalter bietet ein sogenanntes Park+Ride-Angebot an. Das private Auto kann am Festivalgelände Lautfeuer abgestellt werden. Für 5 Euro pro Person fährt von hier aus ein Shuttlebus Gäste direkt zur Arena. Der Parkplatz ist über die Adresse Kohschultenhof 2, 49808 Lingen (Ems) zu erreichen. Die Busse fahren ab 16 Uhr und bringen nach Ende des Konzerts bis 0 Uhr die Gäste zurück zum Parkplatz.

Setlist

Auf den letzten Festival-Shows spielten Nick Cave & The Bad Seeds unterschiedliche Setlists. Die Band ist bekannt für ihre außergewöhnlich atmosphärischen und energetischen Live-Shows. Welche Songs die Fans in Lingen zu hören bekommen, bleibt abzuwarten.