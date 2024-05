Nick Cave ist Großvater geworden und will werdenden Eltern Mut machen

„Ich erlebte eine Welle großer Euphorie“: Es gibt Zuwachs in der Familie Cave.

Auf Nick Caves Blog „The Red Hand Files“ können Fans aus aller Welt dem Musiker Fragen stellen – oder einfach mal ihr Herz ausschütten. Letzteres tat ein werdender Vater aus New York. Er verspüre eine große Angst vor dem neuen Lebensabschnitt. Nick Caves poetischer Blog-Eintrag dazu ist ein Versuch, den nervösen Mann zu beruhigen. Gleichzeitig teilte er mit, dass er selbst Großvater geworden ist.

Caves gefühlvoller Beruhigungsversuch

Der Fan, nur mit dem Vornamen Marius genannt, wandte sich an Nick Cave mit den Worten: „Meine Frau und ich erwarten nächste Woche einen kleinen Jungen. Alle Tests sind normal, aber ich scheine von Minute zu Minute zwischen Angst und Euphorie zu schwanken. Hauptsächlich Angst! (Keine wirkliche Frage, ich wollte es dich nur wissen lassen.)“

Cave verfasste daraufhin eine ausführliche Antwort. So schrieb der Australier: „Natürlich schwankst du zwischen Angst und Euphorie, dachte ich, denn das, was du und deine Frau vorhaben, ist vielleicht das Wesentlichste, was zwei Menschen tun können – ein Baby, dieses zerbrechliche Geflecht aus Geist und Atomen, diese schreiende Metapher der ehelichen Liebe, diesen Abgesandten der Hoffnung und des Potenzials, diesen Jungen der Freude, in eine Welt zu bringen, die nach allen Maßstäben eine zutiefst gestörte ist. Ich habe darüber nachgedacht, was für ein trotziger und unerhörter Akt positiver Intentionalität das war, ein Akt des Mutes und des Glaubens an das menschliche Abenteuer selbst, des Widerstands gegen den Zynismus, des reinen, unverfälschten Vertrauens in die Dinge, und ich habe eine sehr reale Zuneigung für euch beide empfunden.“

Nick Caves eigener Familienzuwachs

Am Ende seines Beitrages informierte der 66-Jährige über seinen eigenen Familienzuwachs. „Während ich meinen Kaffee trank und mein Sandwich aß, dachte ich an meinen Sohn Luke und seine Frau Sasha, die in der vergangenen Nacht ihren eigenen kleinen Jungen auf die Welt gebracht hatten, und ich erlebte eine Welle großer Euphorie. Eine Brise wehte über den Rasen, die Vögel krächzten, die Sonne schien hoch am Himmel, und die großen Eukalyptusbäume schienen aus dem Boden zu sprießen – alles zu meiner eigenen Freude, für einen neuen Großvater, der an diesem glücklichen Tag auf einer Parkbank saß. Ein Kind wird geboren, und die Welt geht ihren wilden Weg“, heißt es in seinem neuesten Blog-Beitrag.

Zum Verständnis: Luke Cave ist Nick Caves ältester Sohn. Der 32-Jährige ist unter anderem als Schauspieler aktiv.

Nick Cave hat in der Vergangenheit bereits zwei seiner vier Söhne verloren. Arthur Cave starb 2015 im Alter von 15 Jahren. Er fiel von einer Klippe und erlag seinen Verletzungen. Jethro Lazenby verstarb sieben Jahre später. Über die Todesursache des im Alter von 31 Jahren verstorbenen Sohnes ist nichts bekannt, er soll laut seinem Anwalt allerdings unter Schizophrenie gelitten haben. Im Interview mit dem „Guardian“ sagte Nick Cave einmal, es sei „gegen die Natur“, seine Kinder beerdigen zu müssen.