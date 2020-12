Nick Cave erklärt nach Tour-Absage: „Zeit, um ein neues Album zu machen“

Erst kürzlich mussten Nick Cave & The Bad Seeds ihre gesamte Europatournee absagen. Grund dafür: das weiterhin grassierende Coronavirus und die damit zusammenhängende Planungsunsicherheit. Aber auch wenn die Shows für 2021 nun ins Wasser fallen, lässt Cave seine Fans nicht hängen. Jetzt teasert der Musiker sogar eine neue Platte an.

Zur Tour sagte Nick Cave zuletzt auf Instagram: Sein Team arbeite mit allen Kräften an einer tatsächlich möglichen Alternative für 2021 und 2022. Sie hofften darauf, im nächsten Jahr gute Nachrichten verkünden zu können. Abseits von Instagram schuf sich der australische Musiker mit seiner Website „The Red Hand Files“ einen Raum, um seinen Fans auf all ihre Fragen zu antworten. „What the fuuuuuuuuuck????? Cancelled tour noooooo“, schrieb Chloe aus London genau dort und Cave textete prompt zurück. Am Ende der Nachricht verriet er sogar, dass die Zeit reif für neue Aufnahmen sei.

In seiner Antwort an Chloe (und gleichzeitig an alle enttäuschten Fans) wies der Künstler darauf hin, dass der Ausbruch der Pandemie sowie das Verlegen der Shows ihm die Möglichkeit gaben, mehr in sich zu gehen. Weiterhin erklärte er: „Ich kam zu dem Entschluss, dass ich nichts mehr im Leben will, als live zu spielen. […] Die Tour absagen zu müssen, fühlt sich für mich und den Rest der Band wie eine riesige Enttäuschung an.“ Doch letztlich blieben so viele Dinge in 2021 unvorhersehbar, die ganze Crew könne nicht abschätzen, ob sie Gigs in der Größe spielen könnten, in der sie sich das zuvor vorgestellt und eingeplant hätten.

Nick Cave wollte jedoch auch Hoffnung und einen Ausblick für die Zukunft geben. Statt der vielen Konzerte hätten er und The Bad Seeds nun „Zeit, um ein neues Album zu machen.“ Nach dem 2019er GHOSTEEN könnte also schon sehr bald eine neue Studioplatte auf uns warten.

Lest hier Caves gesamte Nachricht auf seiner Seite.