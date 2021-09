Nicki Minaj wird zur Impfaufklärung ins Weiße Haus eingeladen

Letzte Woche sorgte ein Tweet von Nicki Minaj über einen Cousin in Trinidad für Aufsehen: Sie erklärte, dass einer seiner Freunde nach der Impfung impotent geworden sei. Es handelt sich dabei um Fake-News, die längst widerlegt wurden. Doch weil die Rapperin seitdem als Anti-Impf-Idol in den sozialen Medien gefeiert wird, lud sie das Weiße Haus nun zu einem Aufklärungsgespräch ein.

Einladung vom Weißen Haus

Wenige Tage nach den kuriosen Tweets schrieb die Rapperin auf Twitter, eine Einladung vom Weißen Haus erhalten zu haben, um sich dort über die Impfung zu informieren. Diese Einladung nahm sie sofort an und forderte ihre Community dazu auf, offene Fragen über die Impfung zu posten, die sie bei dem Gespräch klären soll. Sie möchte das Gespräch außerdem, aus Gründen der Transparenz, in Echtzeit übertragen. Ein genaues Datum hat sie noch nicht mitgeteilt.

The White House has invited me & I think it’s a step in the right direction. Yes, I’m going. I’ll be dressed in all pink like Legally Blonde so they know I mean business. I’ll ask questions on behalf of the ppl who have been made fun of for simply being human. #BallGate day 3 https://t.co/PSa3WcEjH3 — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 15, 2021

I’m doing it, babe. If you guys have questions you’d like me to ask, leave in the comments. You’ll see it in real time with full transparency. 🎀 https://t.co/ABrAjdI1qE — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 15, 2021

Die Tweets der letzten Woche begannen eigentlich ziemlich harmlos. Sie berichtete, an Corona erkrankt gewesen zu sein und erzählte, wie schlimm es für sie gewesen sei, ihr jüngstes Kind nicht in den Armen halten zu können. Zum Thema Impfung sagte sie, sie würde sich derzeit noch damit beschäftigen und recherchieren, bevor sie sich für einen Pieks entscheidet. Daraufhin wurde es mit der offensichtlichen Falschnachricht allerdings kurios.

They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one 🙏♥️ — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Nicki-Minaj-Flaggen als Symbol gegen die Impfung

Wie auf Twitter behauptet wird, soll auf einer Impfdemo ein Anhänger die US-amerikanische Flagge mit einer salutierenden Nicki Minaj im Vordergrund gezeigt haben. Die Flagge selbst ist bereits einige Jahre alt und war damals ein Tik Tok-Trend.

They’re flying Barb flags at anti-vaxx rallies. pic.twitter.com/Ix4vJfVud1 — B (@the_petshopboy) September 18, 2021

