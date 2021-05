Nicki Minaj: Instagram-Post lässt Fans auf neuen Song hoffen

Nach einer fünfmonatigen Instagram-Pause kam nun ein neuer Post von Nicki Minaj: Ein Bild von ihr selbst, mit der Bildunterschrift „FRIDAY“ und ein Emoji, das die Finger kreuzt. Diese Caption gibt ihren Fans Hoffnung auf eine neue Single-Veröffentlichung der „Super Bass“-Rapperin.

Nach langer Funkstille meldet sich die 38-Jährige nun wieder auf Instagram. Zwar kamen in den letzten Monaten immer wieder Features mit Davido, Ty Dolla $ign und NBA YoungBoy raus, in denen die Rapperin zu hören war, doch veröffentlichte sie seit Februar 2020 keine Solowerke mehr. Wahrscheinlicher Grund dafür ist Nicki Minajs Privatleben, denn nachdem sie im Herbst vergangenen Jahres einen Sohn zur Welt gebracht hatte, verstarb ihr Vater vor etwa drei Monaten bei einem tragischen Autounfall.

In ihrem Post sind zwei Fotos von der Nicki Minaj in pinkfarbenen Crocs zu sehen. Während die Rapperin auf einem Schreibtisch sitzt, bedecken zwei herzförmige Kissen ihren Körper. Das gesamte Bild ist in Rosa- und Pinktönen gehalten und erinnert an ihr Debütalbum PINK FRIDAY, das 2010 erschien.

Dass sie wieder komplett zurück im Instagram-Game ist, zeigt ein zweiter Post, der einen Tag später erschien. Auch hier sieht man die Rapperin auf einem Stein posieren und aus der Bildbeschreibung lässt sich neben einer Kampfansage wieder der Teaser auf Freitag mit der Verwendung desselben vielversprechenden Emojis herauslesen.

„Btchs act like they want action, heard they want action, btch we aint duckin no action. I’m bout to giv’em dat traction, send a distraction – then ima line’em like FRACTIONS“