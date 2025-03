The White Stripes ziehen ihre Urheberrechtsklage gegen Donald Trump zurück

Der gemeinsame Sohn von Nicolas Cage und Christina Fulton, Weston Coppola Cage, hat mutmaßlich im April 2024 seine Mutter geschlagen. Daraufhin leitete diese rechtliche Schritte ein. Ihr Vorgehen erläuterte Fulton nun in einem Interview.

Für mehr respektvollen Umgang

Gegenüber „TMZ“ sagte Christina Fulton aus, dass sie ihr Kind lieben würde. Und dies eine Zeit sei, in der ihr Sohn „tough love“ benötigen würde. Gerade weil er ihrer Meinung nach psychische Schwierigkeiten habe. Eine Liebe also, die ihm nicht alles durchgehen lassen, sondern über die er lernen würde, andere und sich selbst respektvoll zu behandeln, so ihr Gefühl.

Außerdem gab sie im Gespräch mit „TMZ“ an, dass sie innerlich verwüstest sei, da sie sich gezwungen fühlte, rechtlich gegen Weston Cage vorzugehen. Sie erzählte weiterhin, dass sie vom LAPD (dem Los Angeles Police Department) angeblich nach der Attacke durch ihren Sprössling keine Hilfe bekam, sondern verletzt und blutend am Boden liegen gelassen wurde. Das Gerichtsverfahren hätte sie nun ebenfalls alleine zu bestreiten. Nicolas Cage habe den Kontakt zu ihr abgebrochen.

Was bisher vor Gericht geschah

Weston Coppola Cages Angriff soll im April 2024 stattgefunden haben, im Juli wurde er dann festgenommen. Die Verhaftung war mit die erste rechtliche Handlung auf Christina Fultons Behauptung, dass er sie angeblich im Frühjahr während eines „manischen Wutanfalls mit einer tödlichen Waffe brutal angegriffen habe“. Weston Coppola Cage stellt sich seither als unschuldig dar.

Bisher erließ der Richter eine sogenannte Schutzverfügung für Christina Fulton: Weston Coppola Cage ist der Kontakt zu seiner Mutter während der Dauer des Verfahrens untersagt. Am Montag (3. März) fand ein weiterer Termin vor Gericht statt. Wie lange sich der Gerichtsprozess noch hinziehen wird, ist derzeit unklar.

Christina Fulton sieht bei Nicolas Cage Mitschuld

Christina Fulton verklagte ihren Sohn Weston Cage wegen eines angeblichen Angriffes mit Körperverletzung und dem Zufügen seelischen Leids. Im April 2024 kamen ebenfalls Fotos an die Öffentlichkeit, die Fulton mit schweren Blutergüssen im Gesicht, vor allem auf ihrem linken Auge, zeigten.

Auch ihren Ex-Ehemann Nicolas Cage klagte sie an. Denn sie fand, dass er mitverantwortlich für die Negativ-Entwicklung des Kindes sei. Er solle die gewalttätigen Tendenzen seines Sohnes geschürt haben. Cage würde sie aber wohl ignorieren.

Weston Coppola Cages zwei Gerichtsverfahren

Erst im Juli 2024 endete das Gerichtsverfahren zwischen ihm und seiner Ex-Ehefrau Hila Cage Coppola. Drei Jahre lang waren die beiden vor Gericht, um sich scheiden zu lassen. Geurteilt wurde, dass Hila Cage Coppola das alleinige Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder Cyress und Venice trägt. Weston Cage hat bis zu einem weiteren Gerichtsbeschluss kein Besuchsrecht.