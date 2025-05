Nicolas Cage wird regelmäßig mit Nick Cave verwechselt

Hollywood-Star Nicolas Cage hat in einem Interview verraten, dass er beinahe täglich mit dem australischen Musiker Nick Cave verwechselt wird. Der Schauspieler, der derzeit seinen neuen Film „The Surfer“ promotet, erzählte, dass es kaum einen Tag gebe, an dem er nicht für seinen Fast-Namensvetter gehalten werde.

Im Gespräch mit „The Guardian“ antwortete Cage auf die Frage eines Lesers: „Ich glaube, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht mit Nick Cave verwechselt werde.“

Nicolas Cage: „Es trennt uns nur ein Buchstabe“

Nicolas Cage erinnerte sich auch an eine besondere Begegnung mit Nick Cave. „Ich erinnere mich, dass Cave sehr nett war. Wir waren in einem Tierheim – ich glaube, es war das Sealy Animal Hospital in Texas – und er war großartig“, so Cage via „The Guardian“. „Ich schüttelte ihm die Hand und sagte: ‚Es trennt uns nur ein Buchstabe – G. Nick Cave, Nick Cage.‘“

Auch Nick Cave hat bereits öffentlich über die ständige Verwechslung gesprochen. Auf seiner „Red Hand Files“-Website teilte der „O Children“-Sänger 2022 mit, dass ihm immer wieder Rollen aus Cages Filmen zugeschrieben werden. „Ich gehe zum Beispiel durch die Zollkontrolle, der Zöllner schaut auf meinen Pass und sagt: ‚Schön, Sie bei uns zu haben, Mr. Cave. Ich habe Sie in „Face/Off“ geliebt‘. Oder was auch immer. Manchmal kann es ein bisschen nervig sein, aber man gewöhnt sich daran.“

Neuer Filmstart und weitere Projekte

„The Surfer“ ist ein psychologischer Thriller, in dem Nicolas Cage einen Mann spielt, der mit seinem Sohn an den Strand seiner Kindheit zurückkehrt. Doch was als nostalgischer Ausflug beginnt, entwickelt sich zu einem albtraumhaften Konflikt mit den Einheimischen, der zunehmend eskaliert.

Neben „The Surfer“, der am 9. Mai in die Kinos kommt, wird Cage auch in dem neuen Westernfilm „Gunslingers“ zu sehen sein. An seiner Seite werden Stephen Dorff und Heather Graham spielen.