Nicolas Cages Sohn Weston soll Mutter angegriffen haben – Polizei ermittelt

Weston Cage soll seine Mutter Christina Fulton körperlich verletzt haben. Die Tat-Umstände sind unklar.

Weston Cage, der Sohn von Nicolas Cage und Christina Fulton, soll seine Mutter angegriffen und ihr ein blaues Auge zugefügt haben. Der 33-Jährige wird aktuell von den Behörden zur Vernehmung gesucht. Der Vorfall hat sich angeblich am 28. April in Fultons Haus in der Gegend von Los Angeles ereignet, nachdem ein verbaler Streit zwischen Mutter und Sohn in eine körperliche Auseinandersetzung ausartete.

Weston Cage sei nicht mehr am Tatort gewesen

Wie „TMZ“ berichtet, werde Weston Cage als Verdächtiger in einer Anzeige wegen Körperverletzung benannt, in die seine Mutter verwickelt ist. Berichten zufolge wurde ein Krankenwagen zum Haus gerufen, um Fulton zu untersuchen, die es jedoch ablehnte, ins Krankenhaus gebracht zu werden. Als die Polizei vor Ort eintraf, sei ihr Sohn nicht mehr zu finden gewesen. Gegen ihn wird jetzt wegen schwerer Körperverletzung ermittelt, Verhaftungen gab es bisher aber noch keine.

Fulton habe ihren Sohn vor dem Angriff getröstet

Am vergangenen Sonntag (05. Mai) wurde Fulton mit einem blauen Auge und blauen Flecken im Gesicht in der Öffentlichkeit gesehen. Die 56-Jährige habe die Behauptung, sie und ihr Sohn hätten sich gestritten, jedoch zurückgewiesen und bitte um Privatsphäre während der Klärung des Vorfalls. Internen Quellen zufolge, hätte die Schauspielerin Cage vor dem Angriff getröstet, da dieser mit emotionalen Problemen zu kämpfen habe.

Fulton und Nicolas Cage kamen 1988 zusammen und bekamen Weston Cage, der der älteste Sohn des „Ghost Rider“-Darstellers ist, im Jahr 1990. Das Ex-Paar hat nie geheiratet und trennte sich innerhalb eines Jahres nach der Geburt ihres Sohnes. Weder Nicolas noch Weston Cage haben sich bisher zu dem Vorfall geäußert.