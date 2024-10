Nicole Scherzinger macht jetzt als Mörderin Karriere

Die frühere Pussycat-Dolls-Sängerin verausgabt sich nun mal auf ganz andere Weise ...

Der New Yorker Broadway hat einen neuen Star. Am 20. Oktober feierte das Theaterstück „Sunset Boulevard“ mit Nicole Scherzinger in der Hauptrolle seine Premiere im St. James Theatre in Manhattan. Die ehemalige Pussycat-Dolls-Sängerin spielt Norma Desmond in einer Neuinterpretation des Filmklassikers aus den 1950er-Jahren vom britischen Theaterregisseur Jamie Lloyd.

Im Film Noir von 1950 (Regie: Billy Wilder) geht es um Norma Desmond (gespielt von Gloria Swanson), eine verblasste Diva der Stummfilmära, die unbedingt zu alter Berühmtheit finden möchte und dafür sogar über Leichen geht.

Vom Gesang zum darstellenden Spiel

Der „Vogue“ erzählte Scherzinger, was Zuschauer:innen von der Adaption erwarten könnten: „Jamie ist ein absoluter Visionär, der uns immer wieder die Augen dafür öffnet, Kunst auf eine neue und aufregende Weise zu erleben. Ich glaube wirklich, dass diese Interpretation einzigartig und originell ist und etwas, das die Leute noch nicht gesehen haben. Erwartet das Unerwartete.“

Dabei gab die 46-Jährige zu, dass sie nicht von Anfang an vom Stück überzeugt gewesen war: „Als Jamie das erste Mal zu mir kam und mir die Gelegenheit gab, Norma zu spielen, war ich nicht begeistert. Ich kannte das Musical nicht – ich kannte nur den Film.“ Nachdem sie sich aber sowohl den Film als auch die Musical-Adaption von Andrew Lloyd Weber aus den 1990er-Jahren angesehen hatte, habe sie die Geschichte und vor allem ihre Figur lieben gelernt.

Scherzingers Rituale vor Auftritten

Außerdem verriet Scherzinger, dass sie sich „wie eine Olympionikin“ auf das Stück vorbereitet hätte. „Ich bin sehr fokussiert und habe wirklich hart gearbeitet, genau wie die ganze Besetzung“, sagte sie, „ich war extrem diszipliniert, habe auf meine Stimme geachtet und sie geschützt.“ Vor der Showpremiere habe sie eine Kerze angezündet und entspannende Meditationsmusik gehört. Bei ihren Auftritten als Sängerin mache sie „normalerweise in meiner Garderobe […] stimmliche und körperliche Aufwärmübungen und konzentriere mich auf meinen Atem.“ Diese Ruhe wolle sie auch als Theaterdarstellerin mitnehmen.

Was sie tue, um sich in ihre Rolle hineinzuversetzen, wollte Scherzinger nicht verraten: „Ich spreche nicht gerne darüber, wie ich in die Rolle schlüpfe, denn das ist eine Sache zwischen mir und Norma.“