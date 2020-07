Das sind die 10 erfolgreichsten Girlgroups aller Zeiten 

Mit viel Attitüde und Ohrwurm-Hits an die Spitze der Charts: Seitdem Girlgroups in den 1950er-Jahren die weltweite Musikindustrie eroberten, sind sie aus Radio und Co. nicht mehr wegzudenken. Bis heute revolutionieren und transformieren ihre Songs den musikalischen Status-Quo und bringen regelmäßig Millionen Fans zum hysterischen Kreischen. In den gängigen Netzwerken sind sie Vorbilder für Lifestyle, Schönheit und Mode.

Aber was macht eine Girlband überhaupt aus? Zunächst definieren sich Girlgroups durch ihre auf den Gesang beschränkte Performance. Diese wird meist mit einstudierten Tanzchoreografien und aufwändigen Bühnenshows aufgepeppt. Um dazu noch für ordentlich Nahbarkeit zu sorgen, befinden sich die Bandmitglieder meist im selben Alter wie ihre Fans und entsprechen häufig Archetypen, sodass für jeden ein Girl zum Identifizieren dabei ist.

Gruppen wie The Andrews Sisters oder The Chordettes, die in den 1940er- und 1950er-Jahren große Erfolge erzielen konnten, machten den Anfang. Ihr Pop-orientierter Sound legte den Grundstein für die zahlreichen Girlgroups nach ihnen. In den Neunzigern brach dann um das Konzept der zusammengestellten Gesangsgruppen ein regelrechter Boom aus. Die Spice Girls, Destiny’s Child oder TLC verkauften weltweit nicht nur Millionen von Tonträgern, sondern spiegelten auch den Zeitgeist unabhängiger und durchsetzungsfähiger junger Frauen wider. Bis dato ist dieser Hype keineswegs abgeebbt: Talentagenturen und Castingshows sorgen für dauerhaften Nachschub. Als besonders erfolgreich gelten dabei koreanische und japanische Idol-Bands wie AKB48, Girls‘ Generation oder Blackpink.

Lust auf mehr? In unserer Top-10-Liste präsentieren wir Euch die zehn kommerziell erfolgreichsten Girlgroups aller (bisherigen) Zeiten. Der Maßstab unserer Auswertung bezieht sich dabei auf die weltweit verkauften Tonträger der jeweiligen Band. Die dafür genutzte Quelle könnt Ihr hier einsehen.

Hört Euch hier unseren Podcast zum Thema Girlgroups an:

Das sind die 10 erfolgreichsten Girlbands aller Zeiten

Platz 10: Girls‘ Generation – mit 35 Millionen verkauften Alben

The Chosunilbo JNS Multi-Bits via Getty Images