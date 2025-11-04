Nina Chuba meldet sich nach Dortmund-Absage – jetzt steht der neue Termin

Nina Chuba :: ICH LIEB MICH, ICH LIEB MICH NICHT

Die Show am 3. November musste wegen Krankheit ausfallen – nun können Ticketinhaber:innen den Nachholtermin in den Kalender eintragen.

Nina Chuba ist derzeit auf großer Arena-Tour. Doch am Sonntag, 2. November, wurde diese spontan unterbrochen – die Sängerin musste sich krankmelden. Schnell wurde klar: Auch der Gig in Dortmund am 3. November musste abgesagt werden. Aber in Windeseile konnte ein Ersatztermin für das Konzert in der Westfalenhalle gefunden werden.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Statt zur kalten Jahreszeit können Ticketinhaber:innen die 27-Jährige nun bei deutlich wärmeren Temperaturen live erleben – und zwar am Mittwoch, 1. Juli 2026. Bereits erworbene Karten sind auch im kommenden Jahr für den Auftritt gültig. In ihrer Instagram-Story teilte Nina Chuba außerdem mit: Wer die gekauften Tickets lieber zurückgeben möchte, kann dies bis zum 3. Dezember an der jeweiligen Vorverkaufsstelle tun. Der Ticketpreis wird erstattet.

Was ist mit den anderen Konzerten?

Unklar bleibt, wie es um die Konzerte in Frankfurt am Main, Köln, Hamburg und Berlin steht.

Nina Chuba bittet um Verständnis

Für Konzertinformationen nutzt Nina Chuba derzeit meist ihre Instagram-Story. Dort teilte sie zuletzt mit, dass sie ihre Show in Dortmund am Montagabend, 3. November, absagen musste. Sie schrieb: „Ich bin ganz doll traurig darüber und extrem enttäuscht.“ Und weiter: „Ich habe gestern, nachdem ich Hannover absagen musste, gehofft, dass mein Körper sich vielleicht über Nacht erholt.“

Auf ärztlichen Rat musste sie jedoch absagen. Während sie in die Kamera sprach, klang ihre Stimme nicht so, wie man sie sonst kennt. Weiter sagte sie: „Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie anderthalb Stunden Hochleistungssport auf der Bühne, und mit einem kranken Körper, der einen Infekt hat, sowas zu machen, ist einfach zu risikoreich.“ Zum Schluss bat sie ihre Fans um Verständnis.

Drei Stunden vor Show-Start: Konzertabsage für Hannover

In ihrer Instagram-Story ließ Nina Chuba ihre Anhänger:innen zuvor am Sonntag, 2. November, wissen: „Hannover, es tut mir unfassbar leid, aber ich muss die Show heute schweren Herzens absagen. Ich hab alles getan, um mich während der Tour gesund zu halten, aber jetzt hat’s mich auch erwischt. Mir wurde von ärztlicher Seite abgeraten, die Show heute zu spielen, und auch mein Körper gibt mir eindeutige Zeichen.“

Zudem schrieb die Sängerin, Schauspielerin und Songwriterin: „Es tut mir leid für euch alle, weil ich ja weiß, wie sehr ihr euch gefreut habt, und die Entscheidung fällt mir nicht leicht. Die Show muss leider ersatzlos abgesagt werden. Wir haben alles gecheckt, aber ich kann in diesem Jahr nicht mehr hier spielen. Alle gekauften Tickets können selbstverständlich dort, wo sie erworben wurden, zurückgegeben und rückerstattet werden. Danke für euer Verständnis.“

Wie geht es nun weiter?

Eine konkrete Information zu Nina Chubas aktuellem Gesundheitszustand gibt es nicht. Die kommenden Konzerttermine sind weiterhin auf ihrer Website aufgeführt. Geplant sind folgende Auftritte:

am 5. November in der Festhalle in Frankfurt am Main

am 6. November in der Kölner Lanxess Arena

am 7. November in der Hamburger Barclays Arena

und abschließend am 9. November in der Berliner Uber Arena.

Da es derzeit keine weiteren Informationen gibt, ist davon auszugehen, dass sie die geplanten Gigs wahrnehmen wird.

Nina Chuba live: Mehr Konzerte für 2026 geplant

Ab Juni 2026 wird Chuba wieder auf Tournee gehen. Auch dann ist das Finale erneut in der Hauptstadt vorgesehen. Alle Konzerttermine sind auf ihrer Website zu finden. Einige Shows sind bereits ausverkauft.