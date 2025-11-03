Nina Chuba weiter krank: Dortmund-Konzert muss ausfallen

„Ich bin ganz doll traurig darüber und extrem enttäuscht“, so Nina Chuba. Karten können zurückgegeben werden.

Nina Chuba ist derzeit auf großer Arena-Tour. Doch am Sonntag, dem 2. November, wurde diese spontan unterbrochen – die Sängerin musste sich krankmelden. Nun ist klar: Auch der Gig in Dortmund, am 3. November, muss gecancelt werden. Fans machen sich Sorgen: Wie geht es der 27-Jährigen? Und werden die Auftritte in Frankfurt am Main, Köln, Hamburg und Berlin stattfinden können?

Nina Chuba bittet um Verständnis

Wieder nutzt Nina Chuba ihre Instagram-Story, um mit der Welt zu teilen, dass sie ihre Show in Dortmund am Montagabend absagen muss. Dazu heißt es von ihr: „Ich bin ganz doll traurig darüber und extrem enttäuscht.“ Und weiter: „Ich habe gestern, nachdem ich Hannover absagen musste, gehofft, dass mein Körper sich vielleicht über Nacht erholt.“

Doch auf ärztlichen Rat muss sie nun ihre Fans enttäuschen. Während sie so in die Kamera spricht, klingt ihre Stimme auch nicht so, wie es ihr Markenzeichen ist. Weiter meint sie: „Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie anderthalb Stunden Hochleistungssport auf der Bühne und mit einem kranken Körper, der einen Infekt hat, sowas zu machen, ist einfach zu risikoreich.“ Zuletzt bittet sie ihre Fans um Verständnis.

Nachholkonzert möglich?

Die Künstlerin will versuchen, einen Nachholtermin für den Gig in Dortmund anzubieten. Bis dahin heißt es: Bereits gekaufte Tickets können zurückgegeben und das Geld erstattet werden. Weitere Details gibt es momentan nicht.

Drei Stunden vor Show-Start: Konzertabsage für Hannover

In ihrer Instagram-Story ließ Nina Chuba ihre Anhänger:innen zuvor am Sonntag, 2. November, wissen: „Hannover, es tut mir unfassbar leid, aber ich muss die Show heute schweren Herzens absagen. Ich hab alles getan, um mich während der Tour gesund zu halten, aber jetzt hat’s mich auch erwischt. Mir wurde von ärztlicher Seite abgeraten, die Show heute zu spielen, und auch mein Körper gibt mir eindeutige Zeichen.“

Weiterhin schrieb die Sängerin, Schauspielerin und Songwriterin: „Es tut mir leid für euch alle, weil ich ja weiß, wie sehr ihr euch gefreut habt, und die Entscheidung fällt mir nicht leicht. Die Show muss leider ersatzlos abgesagt werden. Wir haben alles gecheckt, aber ich kann in diesem Jahr nicht mehr hier spielen. Alle gekauften Tickets können selbstverständlich dort, wo sie erworben wurden, zurückgegeben und rückerstattet werden. Danke für euer Verständnis.“

Wie geht es nun weiter?

Eine konkrete Information zu Nina Chubas aktuellem Gesundheitszustand gibt es nicht – mal abgesehen davon, dass die Musikerin in ihrer Story heiser klingt.

Die kommenden Konzerttermine sind weiterhin auf ihrer Website aufgeführt. Geplant sind folgende Auftritte:

am 5. November in der Festhalle in Frankfurt am Main

am 6. November in der Kölner Lanxess Arena

am 7. November in der Hamburger Barclays Arena

und abschließend am 9. November in der Berliner Uber Arena.

Da es derzeit keine anderweitigen Informationen gibt, ist davon auszugehen, dass sie die geplanten Auftritte wahrnehmen wird.

Nina Chuba live: Mehr Konzerte für 2026 geplant

Ab Juni 2026 wird Chuba wieder auf Tournee gehen. Auch dann ist das Finale erneut in der Hauptstadt vorgesehen. Alle Konzerttermine sind auf ihrer Website zu finden. Einige Shows sind bereits ausverkauft.