Nina Chuba krank: Fällt auch ihr Dortmund-Konzert nach Hannover aus?

Kurzfristig musste Nina Chuba ihre Show in Hannover am 2. November absagen – müssen nun auch die kommenden Konzerte gestrichen werden?

Nina Chuba ist derzeit auf großer Arena-Tour. Doch am Sonntag, dem 2. November, wurde diese spontan unterbrochen – die Sängerin musste sich krankmelden. Nun machen sich Fans Sorgen: Wie geht es der 27-Jährigen? Und werden die Auftritte in Dortmund, Frankfurt am Main, Köln, Hamburg und Berlin stattfinden können?

Drei Stunden vor Show-Start: Konzertabsage für Hannover

In ihrer Instagram-Story ließ Nina Chuba ihre Anhänger:innen wissen: „Hannover, es tut mir unfassbar leid, aber ich muss die Show heute schweren Herzens absagen. Ich hab alles getan, um mich während der Tour gesund zu halten, aber jetzt hat’s mich auch erwischt. Mir wurde von ärztlicher Seite abgeraten, die Show heute zu spielen, und auch mein Körper gibt mir eindeutige Zeichen.“

Weiterhin schrieb die Sängerin, Schauspielerin und Songwriterin: „Es tut mir leid für euch alle, weil ich ja weiß, wie sehr ihr euch gefreut habt, und die Entscheidung fällt mir nicht leicht. Die Show muss leider ersatzlos abgesagt werden. Wir haben alles gecheckt, aber ich kann in diesem Jahr nicht mehr hier spielen. Alle gekauften Tickets können selbstverständlich dort, wo sie erworben wurden, zurückgegeben und rückerstattet werden. Danke für euer Verständnis.“

Wie geht es nun weiter?

Eine konkrete Information zu Nina Chubas aktuellem Gesundheitszustand gibt es nicht. Auch auf ihrem Instagram-Kanal ist es seitdem still geblieben.

Die kommenden Konzerttermine sind weiterhin auf ihrer Website aufgeführt. Geplant sind folgende Auftritte:

am 3. November in der Dortmunder Westfalenhalle

am 5. November in der Festhalle in Frankfurt am Main

am 6. November in der Kölner Lanxess Arena

am 7. November in der Hamburger Barclays Arena

und abschließend am 9. November in der Berliner Uber Arena.

Da es derzeit keine anderweitigen Informationen gibt, ist davon auszugehen, dass sie die geplanten Auftritte wahrnehmen wird.

Nina Chuba live: Weitere Konzerte für 2026 geplant

Ab Juni 2026 wird Chuba wieder auf Tournee gehen. Auch dann ist das Finale erneut in der Hauptstadt vorgesehen. Alle Konzerttermine sind auf ihrer Website zu finden. Einige Shows sind bereits ausverkauft.