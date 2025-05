Nine Inch Nails: Rufen sie ein neues Festival ins Leben?

Wie viele andere Artists auch scheinen Nine Inch Nails ihre Neuigkeiten liebend gern in Form von kryptischen Social-Media-Posts verbreiten zu wollen. Schließlich steigert das die Vorfreude und das Engagement im Netz. Aber was könnte nun wirklich hinter ihren mysteriösen Postings stecken?

Was ist „Future Ruins“?

Auf den Accounts der Band auf Instagram, Facebook und Co. wurde am 14. Mai ein Beitrag mit der Aufschrift „Future Ruins“ geteilt. Das Design ist schlicht in Schwarz-Grau gehalten. Die jeweils ersten Buchstaben der Worte stehen ein wenig abseits. In der Caption heißt es „Tomorrow“ und es gibt einen Verweis auf eine neue Website.

Die Internetseite verrät auf den ersten Blick nur wenig mehr. So steht dort: „Die Musik erzählt die Geschichte.“ Am Ende der Seite fällt dann aber doch auf, dass die Verlinkungen zu den Socials nicht zur Band, sondern zu Accounts mit dem Namen „futureruinsfestival“ führen. Bisher lässt sich dort nur der schon bekannte Post finden.

Reznor und Ross scheinen ein größeres Projekt zu planen

Während die meisten Fans unter dem Beitrag des Band-Accounts spekulieren, was bald angekündigt wird, meint einer, genauer zu wissen, worum es geht. In einem Kommentar schrieb er: „‚Future Ruins‘ ist ein neues Plattenlabel und Festival, das neben anderen Projekten von Trent Reznor und Atticus Ross unter dem Dach ihrer neuen Firma „With Teeth“ entwickelt wird. Zu den Projekten der Firma gehören laut nin.wiki auch Mode, ein Metaverse-ähnliches Künstlererlebnis, Filmproduktion und eine Flaschenwassermarke. ‚Future Ruins‘ wurde erstmals in einem GQ-Artikel im April/Mai 2024 vorgestellt. Der Start des Labels und des Festivals ist etwa zeitgleich geplant.“

In dem Interview mit „GQ“ erklärten Reznor und Ross bezüglich einer Firma, die zu dem Zeitpunkt noch keinen Namen trug, Folgendes: „Wir arbeiten an einem eigenen kreativen Projekt mit Bezug zu Nine Inch Nails: Storys, die wir erzählen und auf innovative Weise entwickeln können.“ Neben Filmprojekten, einer T-Shirt-Kollektion und einem Plattenlabel erwähnten sie dabei auch ein Festival, „bei dem wir neben einer Reihe anderer interessanter Leute zum ersten Mal als Komponisten performen werden“.

Trent Reznor und Atticus Ross machten zuletzt als Filmmusikkomponisten auf sich aufmerksam. Für ihre Arbeit an „Challengers – Rivalen“ von Luca Guaddagnino gewannen sie einen Golden Globe sowie weitere kleinere Preise.

Außerdem geht es für Nine Inch Nails bald auf die große „Peel It Back“-Tour. Support dabei: Boys Noize.

