Nura veröffentlicht neuen Song „Sidebitch“ (Video & Stream)

Seit dem 17. Februar gibt es neue Musik von Nura – die Single „Sidebitch“. Sie hat den Song im vergangenen Jahr bereits auf Festivals gespielt und schon am 7. Februar einen Teil auf TikTok präsentiert. Am 16. Februar kündigte sie dann die Veröffentlichung auf Instagram an. Einen Tag zuvor wurde dort bekanntgegeben, dass es 2023 eine Tour geben würde. Zwischen dem 5. und dem 18. Oktober sind elf Shows in Deutschland und Österreich geplant.

„Du bist meine Sidebitch“. Das Klischee hinter dem Wort, das eigentlich sowas wie Affären meint, wenn man Beziehungsdynamiken noch durch Affären denken oder beschreiben würde, ohne dass es altbacken klingt, dreht die 35-Jährige Berlinerin natürlich um. Männer (und andere Frauen) sind die Bitches und sie die abgebrühte Playerin, auf deren Handy alle Fäden zusammenführen. Vielleicht ist es auch die inoffizielle Fortsetzung ihres 2018 erschienenen Songs „Chaya“ mit Trettmann („Ich bin deine Chaya“), der sich gegenüber dem Konzept monogamer Beziehungen zumindest noch offener zeigte.

Seit dieser Veröffentlichung ist im Leben Nura Habib Omers, die als Teil des Rapduos SXTN an der Seite von Juju bekannt wurde, viel passiert. Sie spielt eine Hauptrolle in der Erfolgsserie „Die Discounter“, ihre Biografie „Weißt du, was ich meine?“ wurde zum Bestseller und zwischendurch hat sie bis 2021 zwei Alben und mehrere EPs veröffentlicht. 2022 war es musikalisch allerdings eher still, nur eine gemeinsame Single mit Remoe gab es zu hören – „Dilara“. Ob dieses Jahr neben einer so frühen ersten Single auch ein Album bringt, wurde bisher nicht bestätigt.