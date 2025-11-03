Schwesta Ewa vs. Nura: TikTok-Streit um „Tabledance“-Video eskaliert

Wer ist Nura? Musik, TV, Polit-Engagement – alles über die Rapperin

Musikvideo zum Schwester-Ewa- und SXTN-Feature „Tabledance“ entfacht sechs Jahre später einen hitzigen TikTok-Beef.

Die Deutschrap-Ikonen Schwesta Ewa und Nura liefern sich aktuell auf TikTok einen Schlagabtausch. Es geht um das Musikvideo zu „Tabledance“. Der Song erschien bereits 2018 und ist ein Feature des Deutschrap-Duos SXTN mit Schwesta Ewa, die kurz zuvor aus der Haft entlassen worden war.

TikTok-Beef um das Musikvideo zu „Tabledance“

Während eines Livestreams eröffnet Ewa die Diskussion: Nura soll zunächst wegen eines Sonnenbrands nicht zum Videodreh erschienen sein. Laut Schwesta Ewa blieb sie auf den Kosten für den groß angelegten Dreh in Berlin sitzen, die sich im zweistelligen Millionenbereich bewegt hätten. Später habe Nura das veröffentlichte Video zum damaligen Nummer-1-Hit über ihr Label Universal wieder löschen lassen, da sie weniger zu sehen gewesen sei als ihre Teamkollegin Juju. Diese Vorwürfe weist Nura in einem Statement-Video auf TikTok zurück und startet den Gegenangriff. Sie habe wegen einer Gürtelrose im Gesicht nicht drehen können. Das Entfernen des Videos von YouTube habe den Hintergrund, dass von Ewas Team eine Version veröffentlicht wurde, der Nura nicht zugestimmt habe. Diese Fassung habe Szenen enthalten, die Nura habe entfernen lassen, da sie sich mit ihrer Freizügigkeit im Nachhinein nicht wohl fühlte.

Verpasste Chance für Schwesta Ewa

Das Musikvideo wäre eine wichtige Gelegenheit für Schwesta Ewas Comeback gewesen. Sie versuchte gerade, ihrem Karriereeinbruch durch die zweijährige Haft entgegenzuwirken. Doch das Video blieb offline – eine verpasste Chance, in der Deutschrap-Szene wieder Fuß zu fassen, die Nura ihr verwehrt habe, so Ewa weiter im Livestream.

Ein Lügendetektor soll Klarheit bringen

Aktuell folgt Statement auf Statement. In vielgeklickten TikToks eskaliert der Streit zwischen der Rapperinnen: Während Ewa scharf austeilt und Nura als „Narzisstin“ bezeichnet, wirft Nura ihr vor, die Diskussion für Klicks und Aufmerksamkeit in der Promophase ihres neuen Songs „Ihr Möchtegern“ (feat. Loredana) künstlich entfacht zu haben. Beide beschuldigen sich gegenseitig, Lügen zu verbreiten. In ihrem neuesten Video ruft Ewa dazu auf, einen Lügendetektortest zu machen, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Ob Nura sich darauf einlässt, bleibt fraglich – sie bezeichnet den Streit als „Kindergarten“ und kündigt an, sich nicht weiter dazu zu äußern.

Hier ein Statement-Video von Schwesta Ewa:

