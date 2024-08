Oasis‘ DEFINITELY MAYBE: Liam Gallagher singt zum 30. Jubiläum „Sad Song“

DEFINITELY MAYBE wird nach 30 Jahren neu veröffentlicht. Liam Gallagher singt nun „Sad Song“.

Am 12. August 2024 veröffentlichten Oasis eine neue Demo-Version ihres Klassikers „Sad Song“. In dieser speziellen Version übernimmt nun Liam Gallagher den Gesang. Dies ist die dritte Auskopplung der bevorstehenden Jübiläums-Edition zum des Debütalbums DEFINITELY MAYBE, die am 30. August erscheinen wird.

Liam Gallagher verleiht Oasis-Klassiker frische Perspektive

Das Original von Oasis‘ „Sad Song“ wurde 1994 von Noel Gallagher gesungen und war Teil der ersten Veröffentlichung von DEFINITELY MAYBE. Die nun erschienene Fassung bietet durch die Interpretation von Liam Gallagher eine frische Perspektive auf den Song und lässt ihn in einem anderen Licht erstrahlen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

DEFINITELY MAYBE war bei seiner Veröffentlichung im August 1994 ein bahnbrechendes Werk, das den Britpop revolutionierte und die britische Musikszene nachhaltig prägte. Mit Hits wie „Live Forever“, „Rock ’n‘ Roll Star“ und „Supersonic“ setzte das Album neue Maßstäbe und wurde schnell zu einem kulturellen Phänomen.

Die Jubiläums-Edition von DEFINITELY MAYBE feiert den Release der LP vor 30 Jahren und umfasst eine Reihe von Raritäten, die die Fans in die Entstehungszeit des Albums zurückversetzen.

30 Jahre DEFINITELY MAYBE und Spekulationen über eine Reunion

Noel Gallagher betonte in einem kürzlich geführten Interview, dass DEFINITELY MAYBE das prägendste Werk in der Karriere von Oasis ist. Er sprach darüber, wie dieses Album den ungebändigten Geist und die Energie der Jugend einfängt und ein Werk bleibt, das die Bandgeschichte für immer veränderte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Seit fast 15 Jahren hoffen Fans von Oasis nun schon auf eine Wiedervereinigung der Britpop-Band. Ein auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Band veröffentlichtes Video hatte die Spekulationen zuletzt erneut angefacht. Auch die Gallagher-Brüder selbst haben in den letzten Monaten immer Öl ins Feuer gegossen.

Liam Gallagher zeigte sich im Februar 2024 überraschend offen für eine Reunion, stellte aber klar, dass der erste Schritt von seinem Bruder Noel kommen müsse. „Er weiß, dass ich ihn nicht anrufen werde“, sagte er und machte deutlich, dass Noel, der die Band 2009 aufgelöst hatte, den Weg für eine Wiedervereinigung ebnen müsse.