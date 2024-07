Robbie Williams vs. Noel Gallagher: Nachrunde im Beef

Hat sich Robbie Williams bei einem Konzert über Noel Gallaghers Körpergröße lustig gemacht?

Schon seit 2000 kriselt es immer wieder zwischen dem einstigen Oasis-Kopf Noel Gallagher und Popstar Robbie Williams. Letzterer hat nun nochmal nachgelegt.

Robbie Williams bringt Pappaufsteller mit auf die Bühne

Bei einem Konzert, das der Sänger am vergangenen Wochenende im Hyde Park gab, hatte er einen Pappaufsteller seines Musikkollegen dabei. In Fan-Aufnahmen des Auftritts ist zu sehen, wie Robbie Williams dem Papp-Gallagher kurz vor Konzertbeginn den Kopf tätschelt. Es wirkt, als würde Williams sich damit über die Körpergröße des anderen Musikers lustig machen. Kontext: Noel Gallagher ist 1,74 Meter groß, Robbie Williams mit 1,85 Meter ein gutes Stück größer. Danach allerdings coverte Williams den Oasis-Hit „Don’t Look Back In Anger“ (1995).

BRIT Awards 2000: Wie alles begann

Die Fehde zwischen den beiden Musikern begann bei den BRIT Awards im Jahr 2000. Damals bezeichnete Noel Gallagher Robbie Williams als „diesen fetten Tänzer von Take That“. Noch vor zwei Jahren beschrieb Williams Oasis rückblickend als „gigantische Mobber“, als sie auf dem Höhepunkt ihrer Berühmtheit waren. Auch sich selbst reflektierte das ehemalige Mitglied der Boygroup: „Das ist auch Teil meines Konkurrenzdenkens. Sie waren gigantische Mobber für die ganze Branche, jeden darin, und mir hat das nicht gefallen. Das steckt noch in mir. Wahrscheinlich sind sie jetzt andere Menschen, aber ein Teil von mir sieht sie noch wie früher“, sagte er im Podcast „The Zane Lowe Show“. Zeitgleich beschrieb er sich jedoch selbst als großen Fan von Oasis und lobte die Karriere der inzwischen über einen Streit der Brüder Noel und Liam Gallagher zerbrochenen Band.

Nur ein Gallagher ist das Problem

Mit Liam Gallagher hingegen scheint Robbie Williams alle alten Probleme beiseitegelegt zu haben. „Ich bin so froh, dass es ihn gibt“, sagte Williams über den jüngeren Gallagher-Bruder und Oasis-Sänger. „In der heutigen Zeit, in der Popstars nichts mehr sagen und tun oder Persönlichkeiten sein können, ist es fantastisch, dass es einen Liam Gallagher in der Welt gibt.“

Gallagher selbst reagierte über Twitter auf Robbie Williams’ Interviewaussagen: „Ich stimme mit ihm überein, was die wichtige Persönlichkeit angeht, aber nicht bei der Sache mit dem Mobbing.“ Er selbst sehe sich nur als jemanden, der sich gerne über Dinge lustig mache – dennoch entschuldigte er sich direkt im Anschluss, sollte er je wirklich jemandes Gefühle verletzt haben.