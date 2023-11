Oasis-Fans gedenken Matthew Perry mit „Saturday Night Live“-Moment

Flashback ins Jahr 1997, als Matthew Perry die US-Comedy-Show moderierte, in der Oasis live performten.

Ob enge Vertraute oder weit entfernte Fans – in den vergangenen Tagen zollten so einige Menschen auf den sozialen Medien Matthew Perry, der am 29. Oktober im Alter von 54 Jahren verstorben ist, ihr Tribut. Auch Oasis-Fans gedenken nun dem „Friends“-Darsteller und erinnerten sich an einen ganz speziellen Moment in der Vergangenheit, den der Schauspieler und die britische Band teilten.

Perry moderierte am 04. Oktober 1997 „Saturday Night Live“ und füllte die beliebte US-amerikanische Show nicht nur mit Comedy-Sketches wie „Sarcasm 101“ – das Spezialgebiet des „Friends“-Charakters Chandler Bing, den der Schauspieler zehn Jahre verkörperte – sondern präsentierte auch Oasis als musikalischen Gast der Folge. Die Gruppe performte die Songs „Acquiesce“ und „Don’t Go Away“ aus ihrem – zu dieser Zeit gerade erschienenen – dritten Studioalbum BE HERE NOW. Besonders die Schlussszene der Sendung blieb den Anhänger:innen der Gruppe im Gedächtnis. Während der Gast-Moderator seine Zuschauer:innen verabschiedet, stehen Noel und Liam Gallagher rechts und links neben ihm.

Seht hier Matthew Perry und Oasis in „Saturday Night Live“:

Sowohl die Sitcom um die sechs New Yorker Freund:innen, als auch die Britpop-Band erlebten in den 90er-Jahren einen großen Hype. Während „Friends“ seit der Erstausstrahlung im Jahr 1994 Erfolge feierte, veröffentlichten Oasis im selben Jahr ihr Debütalbum DEFINITELY MAYBE und lieferten damit einige Hits. Ein Jahr darauf standen sie mit Tracks ihrer zweiten Platte (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? zehn Wochen lang auf Platz eins der britischen Charts.

Anlässlich des 30. Jubiläums des Oasis-Debütalbums geht Liam Gallagher außerdem 2024 auf Tournee. Am 2. Juni 2024 startet er die Konzertreihe im englischen Sheffield und wird zwölf Gigs in Großbritannien und Irland spielen – jeweils drei Shows finden in London und seiner Heimatstadt Manchester statt.