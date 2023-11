Liam Gallagher will „keine Solo-Sachen“ auf „Definitely Maybe“-Tour spielen

Dafür soll es B-Seiten und ein Beatles-Cover live zu hören geben. Auch zu den Tour-Visuals gibt's Neues.

Liam Gallagher startet in wenigen Monaten seine Tour zur Feier des Jubiläums des Oasis-Debütalbums DEFINITELY MAYBE. 2024 hat die Platte ihren 30. Geburtstag. Jetzt gab der Sänger weitere Details bekannt und kündigte an, dass er bei den Shows keine Solo-Songs spielen werde.

B-Seiten statt „Solo-Sachen“

Ein Fan hatte ihn auf der Plattform X (ehemals Twitter) gefragt, ob man zum Ende der Shows mit Zugaben in Form von Solo-Songs rechnen könne. Gallagher antwortete darauf: „Keine Solo-Sachen“. Er machte außerdem klar, dass er eher B-Seiten vom Oasis-Erstling wie auch ein Cover des Beatles-Songs „I Am The Walrus“ live spielen werde. Hier die ganze X-Meldung von Gallagher:

Zu den live zu erwartenden B-Seiten könnte laut Gallagher auch „Half the World Away“ gehören – ein Song, der ursprünglich von seinem Bruder Noel Gallagher gesungen wurde.

Noel Gallagher „wurde gefragt und er hat abgelehnt“

Die Tour des Briten startet am 2. Juni 2024 im englischen Sheffield und wird zwölf Gigs in Großbritannien und Irland umfassen – jeweils drei Shows finden in London und seiner Heimatstadt Manchester statt. Als der Sänger die Jubiläumstour ankündigte, schrieb er in einem Instagram-Beitrag: „Ich hüpfe durch das Haus, weil ich die „Definitely Maybe“-Tour ankündige. Das wichtigste Album der 90er-Jahre ohne Ausnahme. Ohne wäre ich nirgendwo und ihr auch nicht, also lasst uns gemeinsam feiern“. Da es sich um das Jubiläum von Oasis und nicht nur von Liam Gallagher handelt, wurde wohl auch Noel Gallagher gefragt, ob er an der Tour teilnehmen wolle. „Er wurde gefragt und er hat abgelehnt“, berichtete Liam Gallagher dazu via X.

Flamingos und Lasagne

In einem weiteren Post gab er seine „visuellen Pläne“ für die Shows bekannt und schrieb: „Es wird mega sein, glaubt mir, ich werde es visuell angehen, ich werde das Cover auf der Bühne zum Leben erwecken, Flamingos, Schüsseln mit Lasagne, in die ich kopfüber nackt hineintauchen werde“. Seine Vision könnte ein Hinweis auf den Flamingo auf dem Kamin sein, der das Cover von DEFINITELY MAYBE ziert.