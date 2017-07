Oasis haben ein Lyric-Video zu „Talk Tonight“ gedreht

Was? Oasis haben irgendetwas zusammen gemacht? Die Band, die sich 2009 trennte und deren Hauptdarsteller Noel und Liam Gallagher seitdem nicht müden werden, Reuniongerüchte einerseits zu befeuern und andererseits sie als das Abwegigste der Popwelt zu deklarieren? Jein: Dass es ein neues Video von Oasis gibt, ist wohl eher ihrer Plattenfirma zu verdanken.

Das Lyric-Video zu „Talk Tonight“ wurde von Ste McGregor aka Kidda gestaltet und ist seit ein paar Tagen im Internet zu sehen:

„Talk Tonight“ erschien 1998 auf der B-Seiten-Sammlung THE MASTERPLAN. Liam Gallagher veröffentlicht am 6. Oktober 2017 sein Solodebüt AS YOU WERE, rund einen Monat später folgt Noel Gallaghers nächstes Album mit seinen High Flying Birds.