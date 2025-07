Oasis: Warum wird Cardiff ihr erster Tour-Stopp sein?

2009 standen Noel und Liam Gallagher das letzte Mal zusammen als Oasis auf der Bühne – nun gehen sie auf Comeback-Tour. Der Startschuss für die 41 Gigs beinhaltende Live-Reise der Brüder mitsamt Band fällt in Cardiff. Aber warum haben sich die Britrocker ausgerechnet die walisische Hauptstadt für ihren Tourneeauftakt nach fast 16 Jahren Stage-Abstinenz als Oasis ausgesucht?

Typisch Liam

Die Geschwister haben also das Principality Stadium in Cardiff, einer der größten Veranstaltungsorte im Vereinigten Königreich, als Venue für ihre Live-Rückkehr ausgewählt. Auf eine Nachfrage auf der Plattform X (ehemals Twitter) im Mai 2025 erklärte Liam Gallagher die Wahl des Standorts in seiner gewohnt direkten Manier: „Weil Cardiff Scheiße ist.“ Wobei die deutsche Formulierung auch Auslegungssache ist, im Original meinte Liam „bollox“, was oft in der Übersetzung eher negativ behaftet ist. Warum er damit Cardiff als Comeback-Start erklärte, bleibt jedoch unklar.

Hier sein X-Posting zum selbst darüber Philosophieren:

Vielmehr Erklärung lässt sich dazu leider nicht seitens Band und Management finden.

Aber was klar ist: Der walisische Ort gilt als kulturelles Zentrum mit einer lebendigen Musikszene und war bereits Gastgeber für zahlreiche internationale Top-Acts.

Was es noch zum Principality Stadium zu wissen gibt

Das Principality Stadium, im Herzen von Cardiff gelegen, verfügt über 74.500 Sitzplätze und ist vor allem als Heimstadion der walisischen Rugby-Nationalmannschaft bekannt. Es wurde 1999 eröffnet und gehört zu den modernsten Stadien Europas. Neben Sportevents finden dort regelmäßig Großkonzerte statt. Im vergangenen Jahr traten dort unter anderem Bruce Springsteen und Taylor Swift auf.

Mit dem Tourauftakt von Oasis könnte Cardiff einmal mehr seine Position als bedeutender Veranstaltungsort für internationale Musik-Events festigen. Die Stadt investiert seit Jahren gezielt in ihre Event-Infrastruktur und profitiert zunehmend vom Kulturtourismus.

Erwarteter wirtschaftlicher Impuls für die Region

Die lokale Wirtschaft erhofft sich durch die Gigs von Oasis am 4. und 5. Juli 2025 eine deutliche Belebung. Besonders Gastronomie und Einzelhandel in der Innenstadt rechnen mit einem Anstieg der Besucher:innenzahlen.

Gary Corp, Manager des traditionsreichen Pubs City Arms gegenüber dem Stadion, äußerte sich gegenüber dem Nachrichtensender „Sky News“ optimistisch: „Ich rechne damit, dass sich die Zahl der Passanten an dem Tag verdreifachen oder sogar vervierfachen wird.“

Auch Ethan John, Veranstaltungsleiter beim Craft-Beer-Pub Tiny Rebel, sprach von einer „surrealen“ Entscheidung, Cardiff als Tourstart auszuwählen. Er verwies auf frühere Großveranstaltungen wie Taylor Swifts „Eras“-Tour, die „einen enormen Einfluss auf die Besucherfrequenz“ gehabt hätten, so „Sky News“.