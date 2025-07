Oasis in Manchester: Setlist, Fotos und Videos vom 11.7.

Na, endlich: Oasis in Manchester. Denn auch, wenn auch wenn das walisische Cardiff laut Liam Gallagher „the bollocks“ ist und als Tourstart der großen Reunion-Sause fungierte: daheim ist’s halt doch am Schönsten – und Oasis gehören eben zu Manchester wie das Amen zum Gebet oder das Live zum Forever. Oder so ähnlich. Am 11.7. war es endlich soweit: Oasis spielten das erste von mehreren Konzerten in ihrer Heimatstadt – im Heaton Park.

Oasis in Manchester: Biblical

Wie es war? Na, biblical natürlich. Überraschungen? Nicht wirklich, aber sei’s drum. Die Setlist kennen wir ja bereits, Klassiker galore, (fast) nichts fehlt, alles wird rausgepfeffert. Zum Intro gab’s „Fuckin‘ In The Bushes“ vom Tape, dann der gewohnte Raketenstart mit „Hello“, „Acquiesce“, „Morning Glory“ und „Some Might Say“.

„D’You Know What I Mean?“ widmete die Band dem an diesem Abend anwesenden Fußball-Coach und Gallagher-Buddy Pep Guardiola, bei „Whatever“ baute man einen Ausschnitt vom Beatles-Stück „Octopus’s Garden“ – und bei „Don’t Look Back In Anger“ musste man nochmal anfangen.

Oasis in Manchester: Fotos und Videos

Die Setlist

Hello

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Bring It On Down

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean?

Stand by Me

Cast No Shadow

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ’n‘ Roll Star

Zugabe:

20. The Masterplan

21. Don’t Look Back in Anger

22. Wonderwall

23. Champagne Supernova