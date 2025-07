Bewegende Live-Geste: Oasis gedenken Diogo Jota

Beim mit Spannung erwarteten Reunion‑Konzert von Oasis am 4. Juli 2025 im Principality Stadium in Cardiff kam es zu einem besonders rührenden Moment: Während ihres Songs „Live Forever“ projizierte die Band das Trikot des einen Tag zuvor verstorbenen Liverpool‑Stürmers Diogo Jota auf die Leinwand – ein stilles, aber zugleich kraftvolles Zeichen der Anteilnahme.

Es ist bekannt, dass vor allem Liam Gallagher kein Liverpool-Fan ist und diesbezüglich gern mal verbal austeilt. Angesichts der tragischen Umstände ist der Tribut für Diogo Jota umso bewegender.

Auch Support-Act Cast gedachte des Spielers

Während des Konzerts im Principality Stadium in Cardiff widmete auch John Power, Leadsänger und überzeugter Anhänger des FC Liverpool, den Hit „Walkaway” aus dem Jahr 1995 portugiesischen Spieler, der am Donnerstag auf tragische Weise ums Leben gekommen war. Power erklärte: „Dies ist Walkaway. Dieser Song ist für Diogo Jota. Ruhe in Frieden, Bruder.”

Der Song hat auch historische Bedeutung, da er in der Schlussmontage der BBC während des Halbfinales der Europameisterschaft 1996 in England zu hören war.

Der Tod von Diogo Jota – was war passiert?

Diogo und sein jüngerer Bruder Andre verunglückten tödlich, als ihr Fahrzeug auf der Autobahn A-52 bei einem Überholmanöver wegen eines Reifenplatzers ins Schleudern geriet. Der Unfall ereignete sich gegen 00:30 Uhr Ortszeit.

„Der FC Liverpool ist zutiefst erschüttert über den tragischen Tod von Diogo Jota”, erklärte der Verein in einer Stellungnahme. „Der Verein wurde darüber informiert, dass der 28-Jährige zusammen mit seinem Bruder Andre bei einem Verkehrsunfall in Spanien ums Leben gekommen ist. Der FC Liverpool wird zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben und bittet darum, die Privatsphäre von Diogo und Andre, ihren Familien, Freunden, Teamkollegen und den Mitarbeitern des Vereins zu respektieren, während sie versuchen, diesen unvorstellbaren Verlust zu verarbeiten. Wir werden sie weiterhin mit unserer ganzen Kraft unterstützen.“

Jota wechselte 2020 von den Wolverhampton Wanderers zu Liverpool und erzielte in 182 Einsätzen für die Reds beeindruckende 65 Tore, davon sechs in der letzten Saison, und trug damit zum Gewinn der Premier League bei.