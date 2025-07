Oasis: Stadt und Polizei warnen vor Chaos bei Manchester-Gigs

Vor den anstehenden Oasis-Konzerten im Heaton Park in Manchester warnen Polizei und Veranstalter vor dem Risiko, dass zahlreiche Fans ohne Ticket versuchen könnten, sich Zugang zum Gelände zu verschaffen. In sozialen Netzwerken, insbesondere auf TikTok, kursieren derzeit Videos, in denen vermeintliche „Schwachstellen“ der Umzäunung gezeigt und Anleitungen zum Umgehen der Sicherheitsmaßnahmen gegeben werden.

Einige Videos empfehlen etwa, Bäume zu erklimmen oder durch den Bootsteich zu schwimmen, um sich Zutritt zum Konzertgelände zu verschaffen. Die Veranstalter von SJM Concerts reagieren mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen: Ein doppelter Zaun mit Patrouillen dazwischen soll das Gelände absichern, zusätzlich werden rund 2.000 Sicherheitskräfte sowie eine „signifikante Zahl“ an Polizeibeamt:innen eingesetzt.

Behörden bereiten sich intensiv vor

Die Konzertveranstalter und die Polizei haben umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen angekündigt, um die bevorstehenden Oasis-Konzerte abzusichern. Laut Rob Ballantine, Direktor von SJM Concerts, arbeite man seit über einem Jahr eng mit Behörden und Notfalldiensten zusammen, um die Konzerte sicher zu gestalten. „Jede Person ohne gültiges Ticket sollte von einer Anreise nach Heaton Park absehen“, betont Ballantine.

Auch die Greater Manchester Police kündigte eine „groß angelegte, sichtbare Polizeipräsenz“ im Park, im Stadtzentrum und auf den Zufahrtswegen an. Ziel sei es, sowohl die Sicherheit der Konzertbesucher:innen zu gewährleisten als auch Störungen und Straftaten zu verhindern.

Die Stadt Manchester kritisierte die TikTok-Videos scharf. John Hacking, Stadtrat für Freizeit und Kultur, bezeichnete die Anleitungen als „verantwortungslos“ und warnte davor, die eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Stattdessen empfiehlt die Stadt ticketlosen Fans, in das Stadtzentrum auszuweichen, wo am Tag der Konzerte ein umfangreiches Rahmenprogramm geplant ist.

Die Rückkehr der Gallagher-Brüder nach 16 Jahren

Noch mal zur Erinnerung: Am 4. Juli und 5. Juli traten die Gallagher-Brüder Noel und Liam zum ersten Mal seit 16 Jahren wieder gemeinsam auf. Die Konzerte in der walisischen Hauptstadt im Principality Stadium markierten den Startschuss der Reunion-Tour. Unterstützt wurden sie dabei von den Supportacts Cast und Richard Ashcroft. Im Verlauf der beiden Abende spielten die Britrocker zahlreiche Hits – wie „Morning Glory“, „Don’t Look Back in Anger“ und auch „Wonderwall“.

Bis zu 400.000 Besucher:innen erwartet

Die Konzerte im Heaton Park, die vom 11. bis 20. Juli stattfinden, sind mit jeweils rund 80.000 Besucher:innen pro Abend ausverkauft. Es sind die einzigen Shows der Oasis-Reunion-Tour, die nicht in einem Stadion stattfinden. Zuletzt hatte Oasis 2009 in Manchester gespielt.

So geht es weiter

Die Tour führt die Band in den kommenden Wochen unter anderem nach London (Wembley), Edinburgh und Dublin. Anschließend sind Auftritte in Nordamerika, Südamerika, Australien, Südkorea und Japan geplant.