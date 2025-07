Oasis: Ist das die Setlist des ersten Reunion-Konzerts?

Was werden Oasis bei ihrem Reunion-Konzert am 4. Juli in Cardiff für eine Setlist auffahren? Diese Frage stellen sich Fans seit Monaten. Im Internet wird heiß spekuliert. Nun will ein X-User anhand Augen-, besser: Ohrenzeugenberichten der Sache nähergekommen sein. Jemand außerhalb des Stadions habe mitgeschrieben, welche Songs beim Soundcheck gespielt worden seien, schreibt er – und postet die Liste, die viele als mögliche Setlist sehen.

Demnach stehen folgende Songs auf dem Programm:

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Bring It On Down (Liam ging nach diesem Song, heißt es im Posting, Anm.)

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean

Stand By Me

Cast No Shadow

Hello

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock ’n’ Roll Star

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova