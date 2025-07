Oasis kündigen (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? Jubiläumsausgabe an

Oasis feiern das 30-jährige Jubiläum ihres legendären Albums (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? mit einer neu aufgelegten Anniversary Edition. Die Neuveröffentlichung erscheint am 3. Oktober 2025 in limitierter Auflage auf 2CD, 3LP und digital.

Neue Unplugged-Versionen und farbige Vinyls

Die Jubiläumsausgabe des Oasis-Albums enthält fünf neu produzierte Unplugged-Versionen bekannter Songs: „Cast No Shadow“, „Morning Glory“, „Wonderwall“, „Acquiesce“ und „Champagne Supernova“. Diese wurden auf Grundlage der Original-Masterbänder von Noel Gallagher gemeinsam mit Callum Marinho im Lone Star Sound Studio in London neu gemischt und produziert.

Zusätzlich enthält die Deluxe-Ausgabe neues Artwork von Brian Cannon sowie neu verfasste Liner Notes. Die LP-Versionen erscheinen in mehreren farbigen Vinyl-Varianten und basieren auf dem Remaster von 2014.

Ein Album für die Ewigkeit

(WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? erschien ursprünglich am 2. Oktober 1996 via Creation Records. Nur ein Jahr nach ihrem Debütalbum DEFINITELY MAYBE sicherte es den internationalen Durchbruch von Oasis. Die Platte wurde 1996 bei den BRIT Awards als bestes britisches Album ausgezeichnet und verkaufte sich weltweit über 22 Millionen Mal. In Großbritannien zählt es zu den meistverkauften Studioalben aller Zeiten. Laut National Album Day ist es außerdem das meistgestreamte Album der 90er Jahre. Oasis’ Debütplatte folgt dabei auf Platz zwei.

Oasis-Tourstart am 4. Juli 2025

Die Bekanntgabe der Jubiläumsausgabe fällt zeitlich mit dem Start der Oasis Live ’25-Tournee zusammen, die weltweit für hohe Nachfrage sorgt. Allein für die UK-Shows bewarben sich Fans aus 158 Ländern um Tickets. Die Tour startet am Freitag (04. Juli) in Cardiff und führt die Gallagher-Brüder anschließend durch Großbritannien und international auf weitere Bühnen.

Tracklist Anniversary Edition (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY?

Hello Roll With It Wonderwall Don’t Look Back In Anger Hey Now! [Untitled] Some Might Say Cast No Shadow She’s Electric Morning Glory [Untitled] Champagne Supernova