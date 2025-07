Oasis: Crew bekommt keine Tickets, weil „sie keine Freunde haben“

Die Vorbereitungen für die große Oasis-Reunion-Tour 2025 laufen auf Hochtouren – mit Stationen in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien und Australien. Während Fans weltweit gespannt auf die Rückkehr der Britrocker warten, sorgt nun ein Bericht aus dem Umfeld der Band für Kritik: Die langjährige Crew der Gruppe soll keine Freikarten für die anstehenden Konzerte erhalten haben. Liam Gallagher hat natürlich einen Spruch dazu parat.

Das sorgt für Ärger

Laut eines Berichts des britischen Boulevardblatts „Mirror“ haben Oasis sich dazu entschieden, der Tour-Roadies keine Kontingente für kostenlose Tickets zur Verfügung zu stellen. Und dass, obwohl viele von ihnen die Band auf der gesamten Weltreise begleiten sollen. Eine anonyme Quelle äußerte gegenüber der Zeitung ihr Unverständnis: „Die Leute in der Crew sind verärgert. Viele haben mit großen Namen gearbeitet, aber so etwas haben sie noch nie erlebt.“

Alles nur für den Kommerz?

Demnach stehe vor allem der Vorwurf im Raum, die Gruppe würde kommerzielle Interessen über zwischenmenschliche Beziehungen stellen. „Oasis scheint es nur darum zu gehen, so viel Geld wie möglich zu machen. Geht es hier um die Fans, oder geht es in Wahrheit nur um das Geld?“, heißt es in dem Bericht weiter.

Liam Gallagher reagierte auf die Vorwürfe in den sozialen Medien auf seine gewohnt direkte Art. Auf der Plattform „X“ (ehemals Twitter) schrieb er, die Crew-Mitglieder hätten angeblich eh „keine Freunde“ und ihre Partner seien „froh, sie los zu sein“.

Hier zum Nachlesen:

Ein User kommentierte, dass die Oasis-Crew auch ohne die Tickets schon den Traum leben würde, allein weil sie mit auf die Tour dürften. Gallagher antwortete darauf mit einem einfachen „Genau“. Siehe hier:

Die Reunion-Tour von Liam und Noel Gallagher und ihrer Band umfasst über 40 Termine weltweit und startet im Sommer 2025.