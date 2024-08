Ticket-Wahnsinn bei Oasis: Wie kommt man jetzt noch an Karten?

Mit Tickets für Oasis sieht es mau aus – ein paar Tipps, die man beherzigen kann, gibt es dennoch.

Mit dem offiziellen Start des Vorverkaufs für die Oasis-Reunion (gestern konnten bereits Fans mit Ticket-Code am Pre-Sale teilnehmen) geht auch der Stress auf Webseiten wie Ticketmaster los. Man sollte meinen, dass Online-Anbieter von Konzertkarten aus Chaos-Situationen bei Taylor Swift und Co. gelernt haben und den Ansturm inzwischen besser handeln können. Das sieht heute allerdings ganz anders aus.

Wer um zehn Uhr zum Beispiel die Ticketmaster-Homepage aufrufen wollte, bekam entweder eine Fehlermeldung wegen überlasteter Server und wurde in die Warteschlange zur Warteschlange gesteckt – und dort tat sich erst einmal nichts.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Oasis-Tickets sind heißbegehrt

Beim Anbieter Gigs and Tours ist auch jetzt (Stand 31.08. 11:41 Uhr) nicht einmal das Öffnen der Website möglich. Die Betreiber entschuldigen sich – es sei wegen des Ansturms momentan mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Auf Verkaufsplattformen mit Schwarzmarktpreisen boomt das Geschäft dagegen bereits.

„Sie sind in der Warteschlange auf Platz 281025“ – da kann man sich schon fast glücklich schätzen, es so weit geschafft zu haben. Und trotzdem braucht es jede Menge Hoffnung, dass es heute (31. August) noch mit Tickets für Oasis im Sommer 2025 klappt. Schließlich kann jede Person in der Schlange bis zu vier Tickets kaufen. Schon im Vorfeld sollte man sich im Klaren darüber sein, zu welchem Konzert man gehen möchte. Denn später noch einmal zu einem anderen Termin zu wechseln, startet die Warteschlange von Neuem.

Wer es jetzt dennoch mit Oasis-Tickets probieren möchte, kann jetzt diese Tipps beherzigen:

Schon beim Öffnen der Webseite ein Kundenkonto anlegen oder mit einem bestehenden Account anmelden, dann geht der Bezahlprozess schneller Mehrere Termine in verschiedenen Tabs öffnen – das erhöht die Chance auf Tickets, wenn Datum und Ort keine Rolle spielen Geduldig sein und auch am Nachmittag, Abend sowie in den kommenden Tagen auf den Ticketwebseiten vorbeischauen Wenn Tickets in den Warenkorb kommen, direkt zugreifen und Zahlungsmittel bereithalten 2025 einige Wochen vor der Show nach Tickets schauen – oft werden produktionsbedingt dann noch einige Plätze freigegeben

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass man es überhaupt bis zur Ticketauswahl schafft, sollte man auch einzelne Tickets auswählen, selbst wenn man eigentlich vier Tickets möchte. Denn manchmal sind zu einem späteren Zeitpunkt noch einzelne Sitzplätze verfügbar und man kann sich Stück für Stück doch noch die gewünschte Anzahl erkaufen.